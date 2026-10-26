Instagram teste les vidéos horizontales de 90 minutes pour rivaliser avec YouTube

Instagram lance un test permettant à certains créateurs de publier des vidéos horizontales pouvant durer jusqu’à 90 minutes. Baptisée Features, cette nouvelle offre vise notamment les podcasts, les interviews et les contenus de divertissement au long cours, alors que le réseau social de Meta cherche à concurrencer YouTube et à renforcer sa présence sur les téléviseurs.

Des vidéos longues et horizontales reliées aux Reels

Jusqu’ici, Instagram a surtout misé sur les formats courts, en particulier les Reels. Avec Features, le réseau social de Meta veut permettre aux créateurs de proposer des contenus plus longs sans obliger leur public à quitter l’application. Les vidéos pourront atteindre 90 minutes et seront notamment mises en avant dans les espaces de découverte de la plateforme.

Instagram prévoit également de relier les formats courts aux vidéos complètes. Un créateur pourra publier un Reel servant d’extrait et renvoyant vers son contenu long. L’idée est de transformer la découverte habituelle par de courtes vidéos en porte d’entrée vers un podcast, une interview ou un autre programme intégral, tout en conservant les utilisateurs sur Instagram.

Le test a déjà été mené auprès de certains créateurs au Brésil. Il doit s’étendre à un groupe restreint de créateurs américains, avant un éventuel déploiement dans d’autres pays. Les podcasts, les contenus humoristiques et les vidéos de créateurs figurent parmi les formats visés.

Cette évolution s’inscrit dans la stratégie d’Instagram pour développer le visionnage sur grand écran. Son application pour téléviseurs, lancée initialement avec une place importante accordée aux Reels, s’est étendue à plusieurs environnements, dont Android TV/Google TV, les téléviseurs Samsung et Apple TV il y a peu. Instagram souhaite désormais y donner davantage de place aux contenus horizontaux et de longue durée.

La concurrence est directe avec YouTube, solidement installé dans le visionnage vidéo sur téléviseur. Pour Instagram, l’enjeu est de capter davantage de temps d’attention et de proposer aux créateurs un nouvel espace pour diffuser leurs vidéos. La plateforme expérimente aussi une organisation des Reels en séries et des améliorations pour aider les utilisateurs à découvrir les vidéos en direct.

Un nouveau format, mais pas encore un concurrent équivalent à YouTube

Le lancement de Features ne signifie pas qu’Instagram abandonne son modèle fondé sur les formats courts et les interactions entre proches. Adam Mosseri, le patron d’Instagram, avait auparavant exprimé ses réserves sur la vidéo longue, notamment par crainte qu’elle ne réduise les échanges autour des publications. L’entreprise cherche désormais à faire coexister les deux usages en utilisant les Reels pour faire découvrir des contenus plus longs.

Le défi sera aussi d’attirer les créateurs et de leur permettre de valoriser leurs vidéos. YouTube dispose déjà d’un écosystème établi pour les contenus longs et la rémunération des créateurs. Instagram teste donc un format supplémentaire, mais son adoption dépendra de sa capacité à offrir une visibilité et des débouchés suffisamment intéressants aux producteurs de podcasts et de vidéos.