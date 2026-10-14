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Zelda Ocarina Of Time remake : la nouvelle bande-annonce dévoile les changements

2 min.
14 Oct. 2026 • 16:49
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Nintendo propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2. La plupart des images avaient déjà été montrées, mais certaines sont nouvelles et montrent des changements par rapport au jeu original sorti sur Nintendo 64 en 1998.

Link Adulte Zelda Ocarina of Time Remake

Les nouveautés de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2

La première nouveauté dévoilée est un amphithéâtre qui regroupe les ennemis combattus tout au long de l’aventure. Vous pouvez voir le nom, une description, ainsi que le lieu d’apparition. Un autre élément intéressant, toujours en lien avec l’amphithéâtre des ennemis, est que l’on retrouve les boss combattus tout au long de l’aventure dans les donjons. Le jeu présente le ou les objets les plus efficaces pour le combattre, le meilleur temps que vous avez réalisé pour le battre et la possibilité de l’affronter à nouveau. Vous pouvez ainsi recommencer le combat autant de fois que vous voulez pour battre votre record personnel.

Une autre nouveauté est en lien avec les Amiibo. Nintendo dit que les joueurs pourront utiliser les Amiibo des autres jeux Zelda pour les utiliser dans le remake d’Ocarina of Time. Ils serviront à obtenir des objets utiles tout au long de la partie. Cela peut être des bombes, des flèches ou autre chose. Ça varie à chaque fois.

Le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sortira le 5 novembre sur Nintendo Switch 2. Nintendo avait dévoilé les premières images du gameplay le mois dernier. Cela avait permis au passage d’obtenir de nombreuses informations. Celles-ci sont à retrouver sur cet article dédié.

Vous pouvez précommander le jeu chez les revendeurs suivants :

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