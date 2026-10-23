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KultureGeek Jeux vidéo Jailbreak Switch 2 : les premiers homebrews sont là, Nintendo réagit
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Jailbreak Switch 2 : les premiers homebrews sont là, Nintendo réagit

3 min.
23 Oct. 2026 • 20:20
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Moins de 24 heures après le premier jailbreak de la Nintendo Switch 2, des développeurs ont déjà réussi à lancer Homebrew Launcher (HBLauncher) et à faire fonctionner une démonstration graphique utilisant Vulkan. Nintendo a de son côté retiré SmileBASIC 4 de son eShop, l’application exploitée par la faille.

Switch 2 Homebrew Launcher HBLauncher

Un lanceur de logiciels non officiels déjà opérationnel sur Switch 2

Le chercheur en sécurité Sammy Hajhamid, qui a pour pseudo Pepsipu, a dévoilé hier ns2jb, une faille de sécurité logicielle fonctionnant sur le firmware 23.0.1 de la Switch 2. Il permet notamment d’exécuter du code natif et de modifier certains jeux, alors que ce n’est normalement pas possible.

Aujourd’hui, le développeur Ravens Claw X a partagé une vidéo montrant Homebrew Launcher, une interface destinée à lancer des applications conçues par la communauté, tourner sur la Switch 2. L’écran affiche une liste de programmes et peut être contrôlé à la manette ou via l’écran tactile. La démonstration fait suite à un autre test utilisant Vulkan, une API graphique permettant de réaliser des rendus 3D.

Nintendo réagit en retirant SmileBASIC 4

Pour exploiter ns2jb, le chercheur s’est appuyé sur SmileBASIC 4, un logiciel de programmation initialement conçu pour la première Switch et compatible avec la nouvelle console. Nintendo a rapidement retiré l’application de l’eShop. Ce retrait empêche les joueurs qui ne possèdent pas déjà le logiciel de l’obtenir normalement. Cependant, il ne bloque pas automatiquement les versions déjà téléchargées : les consoles équipées de SmileBASIC 4 peuvent encore être concernées par la faille.

Malgré ces premiers résultats, ns2jb présente plusieurs limites. L’exploit ne donne accès qu’à certaines fonctionnalités du système et ne permet pas encore d’installer un firmware modifié permanent sur la console. Il doit également être relancé après chaque redémarrage de la console.

Les programmes exécutés restent confinés dans l’environnement limité de SmileBASIC 4, ce qui restreint leurs possibilités. L’utilisation de l’exploit nécessite aussi un ordinateur connecté au même réseau que la Switch 2. Il s’agit donc pour l’instant d’une avancée destinée avant tout aux développeurs et aux passionnés de bidouille, et non d’une solution simple à utiliser pour le grand public.

La communauté prépare la suite

Les premières démonstrations montrent néanmoins que la scène homebrew progresse rapidement. Les développeurs peuvent désormais tester des outils, des applications maison et des expériences graphiques sur la Nintendo Switch 2 avec le jailbreak. Ravens Claw X a notamment proposé à sa communauté de choisir le prochain projet à développer, parmi une calculatrice, un client FTP pour transférer des fichiers ou un portage de DOOM.

Nintendo va à coup sûr corriger les vulnérabilités via une mise à jour système. Le retrait de SmileBASIC 4 limite déjà l’accès à la méthode publiée, mais ne suffit pas à lui seul à fermer la faille sur les consoles qui disposent du logiciel. La suite dépendra donc autant de la réponse technique du Nintendo que des travaux des développeurs qui cherchent déjà à repousser les limites de cet accès encore partiel.

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