Claude Code ne pourra plus recréer GTA, Halo ou Call of Duty : Anthropic bloque les clones de jeux

Anthropic veut empêcher son intelligence artificielle de devenir une machine à cloner les jeux vidéo. Le géant de l’IA a ajouté deux instructions au prompt système de Claude Code avec Opus 5.5 : l’IA peut toujours développer des jeux originaux, reproduire les codes d’un genre ou travailler à partir des créations de l’utilisateur, mais elle doit refuser de reconstruire un titre commercial précis, même sous un autre nom.

Addy Osmani, membre de l’équipe technique d’Anthropic, confirme cette nouvelle orientation : « Nous avons ajouté deux phrases au prompt de Claude Code pour l’éloigner de la recréation du jeu spécifique de quelqu’un d’autre, car utiliser Claude pour enfreindre la propriété intellectuelle va à l’encontre de nos règles d’utilisation. »

Les recréations de jeux par IA se multiplient

Cette mesure arrive après plusieurs démonstrations spectaculaires mêlant IA, décompilation et vibe coding. Des projets ont notamment permis de faire fonctionner Halo: Combat Evolved, Call of Duty: Modern Warfare 2 ou GTA V dans un navigateur. Microsoft travaille lui-même sur certaines de ces technologies avec Xbox Labs, tandis que Google propose désormais Playground pour générer des jeux par IA.

Anthropic insiste néanmoins sur le fait que la création originale reste autorisée. Le garde-fou pourrait toutefois provoquer des faux positifs lorsqu’un développeur travaille légitimement sur son propre jeu ou pratique de la rétro-ingénierie.

La propriété intellectuelle devient un sujet brûlant

Cette prudence intervient dans un contexte juridique sensible. Anthropic a obtenu en juillet la validation définitive de son accord à 1,5 milliard de dollars avec des auteurs et éditeurs concernant des livres piratés utilisés dans ses données d’entraînement.

Claude Code reste donc toujours capable d’accélérer considérablement le développement vidéoludique, mais Anthropic tente désormais de tracer une frontière plus nette entre ce qui relève de l’inspiration, de la rétro-ingénierie légitime et de la stricte reproduction d’une œuvre existante.