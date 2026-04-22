Anthropic teste le retrait de Claude Code dans son abonnement Pro

Anthropic teste le retrait de Claude Code de son abonnement Pro à 20 dollars par mois pour certains nouveaux abonnés. Ce changement déplace de fait son outil de développement vers l’abonnement Max dix fois plus cher et prolonge la reprise en main récente de l’éditeur sur l’accès à ses fonctions les plus avancées.
Ce test modifie l’ensemble de Claude : l’abonnement Pro cesse d’apparaître comme l’accès naturel à Claude Code, tandis que l’outil semble davantage rattaché aux offres supérieures.
Sur le site d’Anthropic, Claude Code n’est plus présenté comme inclus dans l’abonnement Pro pour une partie des nouveaux clients. Il s’agit d’un retrait limité qui fait office d’essai plutôt que comme une suppression définitive pour l’ensemble de la base payante. Selon Amol Avasare, un responsable d’Anthropic, le test touche 2 % des nouveaux utilisateurs.
Ce détail change beaucoup pour le positionnement du produit. Tant que Claude Code faisait partie du forfait Pro, Anthropic proposait son outil de développement dans l’abonnement le moins cher. En le retirant même partiellement de cette offre, l’entreprise teste une segmentation plus nette entre l’abonnement standard et les offres supérieures.
Le message envoyé aux nouveaux abonnés est donc double. D’un côté, Claude Pro reste une porte d’entrée vers l’écosystème Claude. De l’autre, Claude Code n’apparaît plus comme une fonction automatiquement acquise à ce prix.
Ce test n’arrive pas dans un vide commercial. Début avril, Anthropic avait déjà modifié ses abonnements en excluant les outils tiers de ses offres Claude, un changement qui allait déjà dans le sens d’un encadrement plus strict des usages autorisés via ses abonnements.
Mis bout à bout, ces ajustements dessinent une même orientation. Anthropic resserre la distribution de ses fonctions les plus sensibles ou les plus coûteuses autour de ses propres offres, et Claude Code apparaît désormais comme l’un des leviers les plus évidents de cette montée en gamme.
À ce stade, cela reste un test temporaire et ciblé sur de nouveaux abonnés, et non une refonte officiellement généralisée. Mais même limité, ce mouvement suffit à montrer qu’Anthropic réévalue la place de Claude Code dans sa stratégie d’abonnement.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Le hacker avec le pseudo « HexDex » a été interpellé en Vendée dans une enquête portant sur une centaine de...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
DC Studios a publié le premier teaser de Clayface, son film qui sortira au cinéma le 21 octobre 2026. Le long-métrage mise sur une...
Meta prépare l’installation d’un logiciel de suivi sur les ordinateurs professionnels de ses salariés américains pour...
En voilà une surprise ! Anker veut faire sortir l’intelligence artificielle du cloud pour l’installer directement dans les accessoires...
22 Apr. 2026 • 20:24
22 Apr. 2026 • 19:46
22 Apr. 2026 • 19:26
22 Apr. 2026 • 18:39