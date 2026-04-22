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Anthropic teste le retrait de Claude Code dans son abonnement Pro

3 min.
22 Avr. 2026 • 20:59
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Anthropic teste le retrait de Claude Code de son abonnement Pro à 20 dollars par mois pour certains nouveaux abonnés. Ce changement déplace de fait son outil de développement vers l’abonnement Max dix fois plus cher et prolonge la reprise en main récente de l’éditeur sur l’accès à ses fonctions les plus avancées.

Claude Code

Ce test modifie l’ensemble de Claude : l’abonnement Pro cesse d’apparaître comme l’accès naturel à Claude Code, tandis que l’outil semble davantage rattaché aux offres supérieures.

Un test qui redéfinit la place de Claude Code

Sur le site d’Anthropic, Claude Code n’est plus présenté comme inclus dans l’abonnement Pro pour une partie des nouveaux clients. Il s’agit d’un retrait limité qui fait office d’essai plutôt que comme une suppression définitive pour l’ensemble de la base payante. Selon Amol Avasare, un responsable d’Anthropic, le test touche 2 % des nouveaux utilisateurs.

Ce détail change beaucoup pour le positionnement du produit. Tant que Claude Code faisait partie du forfait Pro, Anthropic proposait son outil de développement dans l’abonnement le moins cher. En le retirant même partiellement de cette offre, l’entreprise teste une segmentation plus nette entre l’abonnement standard et les offres supérieures.

Le message envoyé aux nouveaux abonnés est donc double. D’un côté, Claude Pro reste une porte d’entrée vers l’écosystème Claude. De l’autre, Claude Code n’apparaît plus comme une fonction automatiquement acquise à ce prix.

Une suite logique après le tour de vis d’avril

Ce test n’arrive pas dans un vide commercial. Début avril, Anthropic avait déjà modifié ses abonnements en excluant les outils tiers de ses offres Claude, un changement qui allait déjà dans le sens d’un encadrement plus strict des usages autorisés via ses abonnements.

Mis bout à bout, ces ajustements dessinent une même orientation. Anthropic resserre la distribution de ses fonctions les plus sensibles ou les plus coûteuses autour de ses propres offres, et Claude Code apparaît désormais comme l’un des leviers les plus évidents de cette montée en gamme.

À ce stade, cela reste un test temporaire et ciblé sur de nouveaux abonnés, et non une refonte officiellement généralisée. Mais même limité, ce mouvement suffit à montrer qu’Anthropic réévalue la place de Claude Code dans sa stratégie d’abonnement.

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