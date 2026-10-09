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Starlink veut devenir un véritable opérateur mobile grâce au rachat de fréquences 800 MHz

2 min.
9 Oct. 2026 • 11:40
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SpaceX ne veut plus cantonner Starlink au rôle de fournisseur d’accès par satellite. La société d’Elon Musk affiche désormais l’ambition de devenir un acteur majeur de la téléphonie mobile aux États-Unis et vient de franchir une nouvelle étape en concluant un accord avec Grain Management pour acquérir son portefeuille national de fréquences dans la bande des 800 MHz.

Des fréquences capables de traverser les murs

L’opération porte sur jusqu’à 14 MHz de spectre apparié et reste soumise à l’autorisation de la FCC. L’intérêt est stratégique : contrairement aux fréquences plus élevées privilégiées par les communications satellitaires, cette bande basse se propage efficacement à travers les murs et autres obstacles. Starlink Mobile pourrait ainsi fonctionner à l’intérieur des bâtiments, l’une des principales faiblesses actuelles des connexions directes par satellite.

Starlink satellite

La majorité des smartphones américains prennent déjà en charge ces fréquences. SpaceX estime donc pouvoir toucher des millions d’appareils sans modification matérielle, en complément de son projet de connectivité 5G directe vers les smartphones.

Satellite et réseau terrestre réunis

Pour rappel, SpaceX avait déjà déboursé 17 milliards de dollars pour racheter des fréquences à EchoStar. Avec le spectre 800 MHz, l’entreprise veut désormais combiner réseau satellitaire et infrastructure terrestre. « Starlink Mobile peut devenir le premier opérateur à déployer à la fois du spectre satellite et terrestre », affirme SpaceX.

Cette offensive s’accompagne d’une autorisation de la FCC : jusqu’à 15 000 satellites Starlink Mobile Gen2 pourront être déployés. Optimisés pour les fréquences 2 GHz, ils promettent plus de 100 fois la bande passante de la génération actuelle. Cette nouvelle constellation prolongera les ambitions affichées avec Starlink V2.

Si les autorisations réglementaires suivent, Starlink pourrait ainsi évoluer d’un réseau complémentaire destiné aux zones blanches vers un concurrent beaucoup plus direct des opérateurs mobiles traditionnels américains.

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