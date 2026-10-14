ASML ne pourra pas satisfaire toute la demande de machines à puces en 2027 et 2028

ASML prévient que les capacités de production actuellement prévues ne suffiront pas à satisfaire toute la demande de ses clients en 2027 et en 2028. Le fabricant néerlandais, indispensable à la production des puces les plus avancées, attribue cette tension à l’ampleur et à la durée des investissements dans l’intelligence artificielle. L’avertissement accompagne des résultats trimestriels records et une nouvelle révision à la hausse de ses prévisions annuelles.

La demande dépasse déjà le plan d’expansion d’ASML

ASML avait indiqué en juillet vouloir augmenter de 30 % en 2027 sa capacité concernant les systèmes EUV à faible ouverture numérique et les machines DUV par immersion, puis étudier une nouvelle hausse de 30 % pour 2028. Cette trajectoire n’est désormais plus jugée suffisante. Le directeur général Christophe Fouquet explique que les discussions avec les clients se déplacent au-delà de 2027, avec un volume important de commandes envisagé pour 2028 et des marques d’intérêt portant déjà sur 2029, voire 2030.

Cette visibilité inhabituelle vient des programmes d’usines engagés par les fabricants de semi-conducteurs. TSMC, Samsung, Intel, SK Hynix et Micron doivent augmenter leur production pour fournir des accélérateurs d’IA, de la mémoire à haute bande passante et les composants qui les entourent. Une usine supplémentaire ne se résume pas à acheter davantage de machines : elle exige des bâtiments adaptés, une alimentation stable, de l’eau ultrapure, des équipes qualifiées et une chaîne de fournisseurs capable de suivre le même calendrier.

Le goulet d’étranglement se situe en partie dans la lithographie. Ces équipements projettent des motifs extrêmement fins sur les plaquettes de silicium, couche après couche. Les systèmes EUV utilisent une lumière ultraviolette extrême pour les étapes les plus exigeantes, tandis que la DUV reste indispensable à de nombreuses autres couches. ASML occupe une position unique sur l’EUV, ce qui rend sa capacité de livraison déterminante pour l’ensemble du secteur.

Des résultats records portés par les machines et leur modernisation

Au troisième trimestre 2026, ASML a enregistré 11,662 milliards d’euros de chiffre d’affaires, contre 9,326 milliards au trimestre précédent. Le bénéfice net atteint 4,96 milliards d’euros et la marge brute 57,5 %. Le groupe a vendu 113 systèmes de lithographie neufs et huit machines d’occasion. Ses activités de maintenance et d’amélioration du parc installé ont, à elles seules, représenté 3,289 milliards d’euros.

Ces mises à niveau vont jouer un rôle important avant l’ouverture de nouvelles capacités industrielles. ASML peut augmenter le débit de machines déjà installées, améliorer leur disponibilité ou fournir des versions capables de traiter davantage de plaquettes. Le constructeur ne crée pas ainsi de nouvelles salles blanches, mais il aide ses clients à produire plus avec un équipement existant. Cette voie est plus rapide qu’une extension d’usine et peut soulager une partie de la pénurie annoncée.

La demande actuelle s’inscrit dans une chaîne déjà sous tension. Nous avons récemment détaillé l’accord de TSMC avec GlobalFoundries sur les interposeurs pour puces d’IA, un autre composant critique des accélérateurs. Nous avions aussi évoqué le risque de pénurie de mémoire HBM4E pour Nvidia. Les machines d’ASML interviennent plus en amont : si les capacités de gravure ne suivent pas, les investissements réalisés dans l’assemblage ou la mémoire ne suffisent pas à augmenter le nombre de puces finales.

Une rareté qui ne garantit pas que toutes les commandes se concrétiseront

La prudence reste nécessaire. Les prévisions des clients reflètent leurs propres anticipations concernant la croissance de l’IA, et non des commandes irrévocables pour chaque année évoquée. Une baisse des dépenses des opérateurs cloud, un ralentissement économique ou de nouvelles restrictions commerciales pourraient déplacer les calendriers. ASML souligne d’ailleurs que ses déclarations prospectives dépendent des annulations, des délais d’usines et des contrôles à l’exportation.

Le groupe doit également développer son réseau de fournisseurs au même rythme. Une machine de lithographie assemble des sous-systèmes optiques, mécaniques et électroniques d’une précision extrême. L’augmentation de la capacité ne dépend donc pas seulement des bâtiments d’ASML : ses partenaires doivent investir, embaucher et maintenir des rendements élevés. L’extension majeure lancée à Eindhoven n’apportera pas sa première phase avant 2029, ce qui oblige l’entreprise à trouver des solutions intermédiaires pour 2027 et 2028.

La société prépare parallèlement des équipements High NA EUV, capables d’imprimer des motifs encore plus petits grâce à une optique à ouverture numérique supérieure. Nous avons expliqué pourquoi ASML travaille aussi sur de plus grands masques pour les futures puces High NA. Le passage à cette génération ne résout toutefois pas automatiquement la pénurie : une machine plus performante reste longue à produire, à installer et à qualifier dans une usine.

Les prévisions financières remontent avec le carnet de commandes

ASML attend désormais entre 14,2 et 15,2 milliards d’euros de ventes au quatrième trimestre, pour une marge brute proche de 57 %. Sur l’ensemble de 2026, le chiffre d’affaires devrait se situer entre 44 et 45 milliards d’euros, avec une marge autour de 56 %. Ces chiffres montrent que le problème annoncé n’est pas un manque de débouchés, mais la difficulté à convertir assez vite une demande exceptionnelle en machines livrées.

Un dividende intérimaire de 1,88 euro par action doit être versé le 4 novembre 2026. ASML a également racheté environ 4,1 milliards d’euros de ses propres actions pendant le troisième trimestre, alors même que le groupe étudie les investissements industriels supplémentaires nécessaires pour relever sa capacité de 2028.