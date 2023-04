GPT 3 améliore les expressions et les réponses du robot humanoïde Ameca

C’est peut-être le début d’une robotique humanoïde réellement proche de nos fantasmes de S.F. Il y a 6 mois les chercheurs et ingénieurs à l’origine du robot humanoide Ameca – un robot conçu pour afficher une grande variété d’expressions faciales – reliaient leur création à ChatGPT, ou plutôt au modèle de langage GPT-3. L’objectif était lors d’améliorer le niveau de conversation et d’interaction du robot lors de ses discussions avec l’utilisateur. Le résultat, spectaculaire, masquait mal le fait qu’Ameca peinait encore à synchroniser ses expressions faciales avec le contenu « émotionnel » de la conversation.

Appropriate facial expressions in this video are selected by GPT3 – we also tried GPT4, the processing time with GPT4 was longer and made Ameca appear less responsive #ameca #humanoidrobot #gpt3 #ai pic.twitter.com/clpn9u1yd0

