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Chine : 116 drones sous-marins autonomes battent un record mondial en essaim

3 min.
10 Nov. 2026 • 17:45
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La Chine bat aussi des records dans le secteur de la robotique sous-marine : la Northwestern Polytechnical University (NPU) et Xi’an Tianhe Maritime Technologies ont fait fonctionner simultanément 116 véhicules sous-marins autonomes TH-618, établissant un nouveau record en la matière (officiellement homologué par le Guinness World Records).

L’expérience, réalisée le 29 août 2026 dans un bassin de 50 mètres sur 20 à Xi’an, a duré 34 minutes. Les robots ont parcouru collectivement une route prédéfinie de plus de 500 mètres en maintenant leurs formations, et ce sans pilotage humain. Selon l’université, cette démonstration représente « une avancée dans la navigation coordonnée à grande échelle des systèmes sous-marins sans équipage ».

Des drones de 5 kg guidés par leur vision

Chaque TH-618 mesure 61,5 cm de long pour 5,14 kg. Malgré son format compact, l’appareil dispose de 30 kilomètres d’autonomie et d’une capacité de fonctionnement de plus de huit heures. Le système de propulsion multidirectionnel de chaque drone permet à l’appareil de monter, descendre, pivoter, maintenir une profondeur ou bien encore suivre le relief.

Chine drones sous marins record

La particularité de ces drones réside surtout dans la navigation visuelle : des caméras issues de smartphones fournissent les données nécessaires à l’intelligence embarquée pour corriger la trajectoire, reconnaître des repères et réagir aux perturbations. Sous l’eau, l’absence de GPS et les communications radio très limitées rendent la coordination beaucoup plus complexe que pour un essaim aérien.

A noter que des drones sous-marins autonomes sont déjà utilisés pour la cartographie et l’exploration des fonds marins. Des plateformes sans équipage comme le K3 Scout montrent également l’intérêt croissant de la recherche pour les systèmes navals robotisés.

Une technologie civile aux implications militaires évidentes

La NPU entretient des liens historiques avec l’industrie chinoise de la défense et figure sur plusieurs listes de restrictions américaines. À l’image des travaux chinois sur les robots destinés aux missions militaires, ces recherches pourraient aussi à terme alimenter les capacités de défense de Pékin, même si l’objectif public affiché est évidemment beaucoup plus pacifique…

Au delà du militaire, les secteurs de l’Inspection d’infrastructures, de l’océanographie, de la surveillance ou du renseignement pourraient bénéficier de tels essaims de drones. Reste désormais aux chercheurs à reproduire cette coordination en essaim dans l’océan, où les courants, la visibilité réduite et les grandes profondeurs devraient largement compliquer la tâche.

SOURCESCMP

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