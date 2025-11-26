TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Le robot chinois AgiBot A2 parcourt 106 km sans interruption (et c’est un record !)
Science

Le robot chinois AgiBot A2 parcourt 106 km sans interruption (et c’est un record !)

26 Nov. 2025 • 9:45
0

Le robot humanoïde AgiBot A2, conçu par la société chinoise éponyme AgiBot (située à Shanghai), a pulvérisé un record mondial en parcourant 106,286 km entre Suzhou et Shanghai sur trois jours, et ce sans jamais s’éteindre ! La performance, homologuée par Guinness World Records, marque un tournant dans les capacités d’autonomie des robots bipèdes de type humanoïde.

Une architecture optimisée et une autonomie repoussée

Le secret de cette longévité tient dans la technologie de batterie utilisée: l’AgiBot A2 embarquait un système de recharge ultra-rapide, ce qui lui a permis de remplacer ses batteries en marche sans interruption. Grâce à cette technologie de « recharge à chaud », le robot a pu garder toute sa puissance et son équilibre lors du trajet, même après plusieurs heures de marche.

Navigation sophistiquée sur terrain urbain

Pour affronter les rues, ponts, trottoirs pavés et feux de circulation entre Suzhou et Shanghai, A2 s’est aussi appuyé sur des capteurs de pointe, soit un double GPS, un radar LiDAR et des caméras infrarouges. Ces dispositifs ont permis au robot de percevoir son environnement de jour comme de nuit avec une grande stabilité.

Un bilan technologique prometteur

Wang Chuang, vice-président d’AgiBot, estime que ce record illustre « la maturité de la plateforme matérielle, les algorithmes de contrôle posture et l’endurance » du robot. Chuand estime en outre que cette performance jette les bases d’un déploiement à grande échelle dans des usages commerciaux : livraison, guidage, inspection ou surveillance.

A noter que quelques jours avant le défi, A2 avait déjà réalisé un parcours de 24 heures en conditions extrêmes, avec des températures proches de 40 °C, ce qui démontrait déjà la résistance du robot.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Terminator cyborg Science

Terminator 2.0 ? Un robot chinois Unitree est subitement passé en mode « attaque totale »

Unitree robot Kung Fu Science

Le robot humanoïde Unitree G1 s’essaie au Kung Fu

Rubik Robot record Geekeries

Un robot résout un Rubik’s Cube en à peine 103 millisecondes

Unitree H1 A Science

Le robot humanoïde Unitree H2 réalise une spectaculaire démonstration d’agilité

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Amazon Alexa Plus Logo

Alexa+, le nouvel assistant IA d’Amazon, fait ses débuts en France

26 Nov. 2025 • 10:10
0 Logiciels

Après un test aux États-Unis, Amazon propose Alexa+, son assistant vocal boosté à l’intelligence artificielle...

HP Logo Batiment

HP annonce licencier 6 000 employés pour miser sur l’IA

26 Nov. 2025 • 8:27
0 Hors-Sujet

HP a annoncé un vaste plan de restructuration qui prévoit la suppression de 4 000 à 6 000 emplois d’ici la fin de...

ChatGPT Logo Icone

ChatGPT facilite désormais l’usage du mode vocal

25 Nov. 2025 • 22:38
3 Internet

OpenAI vient d’annoncer une mise à jour pour ChatGPT, rendant son mode vocal beaucoup plus pratique au quotidien. Cela vient supprimer la...

Perplexity Assistant Shopping IA

Perplexity lance son assistant shopping par IA, juste après ChatGPT

25 Nov. 2025 • 20:59
0 Internet

Perplexity intensifie sa présence sur le marché du commerce en ligne à l’approche des fêtes de fin d’année...

black friday week

🔥 [#BlackFridayWeek] 6ème jour d’une grosse semaine de promos High-tech

25 Nov. 2025 • 20:11
0 Promos

Le Black Friday Week est officiellement lancée ! Comme chaque année à l’approche de Noël, les marchands en ligne et...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Planète Préhistorique : l’ère glaciaire : le troisième volet de la docu-fiction démarre sur Apple TV

Planète Préhistorique : l’ère glaciaire : le troisième volet de la docu-fiction démarre sur Apple TV

26 Nov. 2025 • 9:45

image de l'article Le lancement d’Apple Intelligence en Chine progresse

Le lancement d’Apple Intelligence en Chine progresse

26 Nov. 2025 • 8:33

image de l'article Apple s’apprête à devenir le premier constructeur de smartphones, dépassant Samsung

Apple s’apprête à devenir le premier constructeur de smartphones, dépassant Samsung

26 Nov. 2025 • 7:34

image de l'article [#BlackFridayWeek] 6ème jour d’une grosse semaine de promos High-tech

[#BlackFridayWeek] 6ème jour d’une grosse semaine de promos High-tech

25 Nov. 2025 • 21:08

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site