Le robot chinois AgiBot A2 parcourt 106 km sans interruption (et c’est un record !)

Le robot humanoïde AgiBot A2, conçu par la société chinoise éponyme AgiBot (située à Shanghai), a pulvérisé un record mondial en parcourant 106,286 km entre Suzhou et Shanghai sur trois jours, et ce sans jamais s’éteindre ! La performance, homologuée par Guinness World Records, marque un tournant dans les capacités d’autonomie des robots bipèdes de type humanoïde.

Une architecture optimisée et une autonomie repoussée

Le secret de cette longévité tient dans la technologie de batterie utilisée: l’AgiBot A2 embarquait un système de recharge ultra-rapide, ce qui lui a permis de remplacer ses batteries en marche sans interruption. Grâce à cette technologie de « recharge à chaud », le robot a pu garder toute sa puissance et son équilibre lors du trajet, même après plusieurs heures de marche.

Navigation sophistiquée sur terrain urbain

Pour affronter les rues, ponts, trottoirs pavés et feux de circulation entre Suzhou et Shanghai, A2 s’est aussi appuyé sur des capteurs de pointe, soit un double GPS, un radar LiDAR et des caméras infrarouges. Ces dispositifs ont permis au robot de percevoir son environnement de jour comme de nuit avec une grande stabilité.

Un bilan technologique prometteur

Wang Chuang, vice-président d’AgiBot, estime que ce record illustre « la maturité de la plateforme matérielle, les algorithmes de contrôle posture et l’endurance » du robot. Chuand estime en outre que cette performance jette les bases d’un déploiement à grande échelle dans des usages commerciaux : livraison, guidage, inspection ou surveillance.

A noter que quelques jours avant le défi, A2 avait déjà réalisé un parcours de 24 heures en conditions extrêmes, avec des températures proches de 40 °C, ce qui démontrait déjà la résistance du robot.