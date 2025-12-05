Des robots sous-marins vont rechercher le Boeing disparu de la Malaysia Airlines (MH370)

Plus de dix ans après la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines, l’un des plus grands mystères de l’aviation moderne refait surface. Une nouvelle campagne de recherches sous-marines va être lancée à la fin de ce mois de décembre par Ocean Infinity, une société texane spécialisée dans les technologies robotiques marines, avec l’espoir de localiser enfin l’épave du Boeing 777 et d’apporter des réponses aux familles des 239 victimes.

Une zone de recherche déjà ciblée

Les opérations doivent débuter le 30 décembre pour une durée maximale de 55 jours dans une zone d’environ 15 000 km², une zone identifiée comme la plus probable du point d’impact. L’accord signé avec les autorités malaisiennes repose sur un principe inédit : « pas de découverte, pas de rémunération ». En cas de succès, Ocean Infinity percevra en revanche 70 millions de dollars. Une précédente tentative menée en 2018 n’avait donné aucun résultat concluant.

Des robots capables d’explorer les abysses

La nouvelle mission s’appuiera sur un navire spécialisé, l’Armada 7806, chargé de déployer une flotte de drones sous-marins autonomes. Ces véhicules peuvent plonger jusqu’à 6 000 mètres de profondeur pendant plus de 100 heures, tout en utilisant des sonars sophistiqués pour cartographier le fond marin et repérer d’éventuels débris. Si un objet suspect est identifié, des caméras haute définition prennent le relais pour permettre une inspection visuelle.

Un drone-robot d’Ocean Infinity sur le point d’être mis en mer

L’espoir de retrouver les boîtes noires

Depuis la disparition de l’appareil en mars 2014, seuls quelques fragments de l’avion ont été retrouvés sur les côtes de l’océan Indien. L’objectif principal reste la récupération des enregistreurs de vol, dont les données pourraient enfin éclairer les circonstances exactes du drame. Au-delà de l’organisation technologique de ces recherches, cette nouvelle plongée dans les profondeurs porte un enjeu humain majeur. Retrouver l’avion, ou même une partie importante de ses débris, permettrait de refermer enfin un chapitre de l’histoire de l’aéronautique particulièrement douloureux pour des centaines de proches en attente de vérité.