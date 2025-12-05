TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Des robots sous-marins vont rechercher le Boeing disparu de la Malaysia Airlines (MH370)
Hors-Sujet

Des robots sous-marins vont rechercher le Boeing disparu de la Malaysia Airlines (MH370)

5 Déc. 2025 • 12:45
0

Plus de dix ans après la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines, l’un des plus grands mystères de l’aviation moderne refait surface. Une nouvelle campagne de recherches sous-marines va être lancée à la fin de ce mois de décembre par Ocean Infinity, une société texane spécialisée dans les technologies robotiques marines, avec l’espoir de localiser enfin l’épave du Boeing 777 et d’apporter des réponses aux familles des 239 victimes.

Une zone de recherche déjà ciblée

Les opérations doivent débuter le 30 décembre pour une durée maximale de 55 jours dans une zone d’environ 15 000 km², une zone identifiée comme la plus probable du point d’impact. L’accord signé avec les autorités malaisiennes repose sur un principe inédit : « pas de découverte, pas de rémunération ». En cas de succès, Ocean Infinity percevra en revanche 70 millions de dollars. Une précédente tentative menée en 2018 n’avait donné aucun résultat concluant.

Malaysia Airlines

Des robots capables d’explorer les abysses

La nouvelle mission s’appuiera sur un navire spécialisé, l’Armada 7806, chargé de déployer une flotte de drones sous-marins autonomes. Ces véhicules peuvent plonger jusqu’à 6 000 mètres de profondeur pendant plus de 100 heures, tout en utilisant des sonars sophistiqués pour cartographier le fond marin et repérer d’éventuels débris. Si un objet suspect est identifié, des caméras haute définition prennent le relais pour permettre une inspection visuelle.

Ocean Infinity robot drone

Un drone-robot d’Ocean Infinity sur le point d’être mis en mer

L’espoir de retrouver les boîtes noires

Depuis la disparition de l’appareil en mars 2014, seuls quelques fragments de l’avion ont été retrouvés sur les côtes de l’océan Indien. L’objectif principal reste la récupération des enregistreurs de vol, dont les données pourraient enfin éclairer les circonstances exactes du drame. Au-delà de l’organisation technologique de ces recherches, cette nouvelle plongée dans les profondeurs porte un enjeu humain majeur. Retrouver l’avion, ou même une partie importante de ses débris, permettrait de refermer enfin un chapitre de l’histoire de l’aéronautique particulièrement douloureux pour des centaines de proches en attente de vérité.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

robot industriel Hors-Sujet

Robots industriels : la Chine écrase le secteur

Figure 03 robot Hors-Sujet

Figure AI dans la tourmente : un lanceur d’alerte accuse l’entreprise d’ignorer la sécurité de ses robots humanoïdes

Robot Neo Science

Les robots Neo gagnent du QI grâce à l’IA de Redwood AI

Digit robot de livraison Science

Amazon va tester des robots de livraison alimentés par l’IA

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Crucial

Micron sort du marché grand public de la RAM et du SSD

5 Déc. 2025 • 15:15
0 Matériel

Voilà qui ne va sans doute pas freiner les velléités de hausses tarifaire sur le marché de l’électronique. Micron...

Netflix Warner Bros Logos Hors-Sujet

Netflix rachète Warner Bros et HBO pour 82,7 milliards de dollars

5 Déc. 2025 • 14:10
1
Model-3-Standard-Hero-Desktop-EMEA

Tesla Model 3 Standard : prix, autonomie et fiche technique de la Tesla la plus abordable

5 Déc. 2025 • 11:47
1 Matériel

Tesla ouvre un nouveau chapitre de sa stratégie électrique en Europe avec la Model 3 Standard, une version d’entrée de gamme...

cloudflare

Cloudflare en panne : Canvas, LinkedIn et Perplexity de nouveau à l’arrêt

5 Déc. 2025 • 10:30
0 Internet

Vendredi 5 décembre 2025, une nouvelle panne majeure chez Cloudflare perturbe une partie importante d’Internet. De nombreux internautes...

replaced

Replaced : le superbe jeu indé cyberpunk a enfin une date de sortie

5 Déc. 2025 • 9:45
0 Jeux vidéo

Longtemps attendu par les amateurs de jeux indépendants et d’univers rétro-futuristes, Replaced tient enfin sa date de sortie. Le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple confie l’écran OLED de l’iPhone 17e à BOE

Apple confie l’écran OLED de l’iPhone 17e à BOE

5 Dec. 2025 • 13:15

image de l'article Apple Arcade accueille Subway Surfers+ et renforce son catalogue avec cinq nouveaux jeux (sorties App Store)

Apple Arcade accueille Subway Surfers+ et renforce son catalogue avec cinq nouveaux jeux (sorties App Store)

5 Dec. 2025 • 11:45

image de l'article [Cyber Week] Licence à vie de MS Office 2021 pour Mac à seulement 44,99€

[Cyber Week] Licence à vie de MS Office 2021 pour Mac à seulement 44,99€

5 Dec. 2025 • 10:22

image de l'article Born To Be Wild : Apple TV dévoile la bande-annonce de sa nouvelle série animalière

Born To Be Wild : Apple TV dévoile la bande-annonce de sa nouvelle série animalière

5 Dec. 2025 • 10:22

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site