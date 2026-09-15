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La Chine prépare les robots humanoïdes aux missions militaires

4 min.
15 Sep. 2026 • 12:04
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L’armée chinoise accélère ses travaux sur les robots humanoïdes destinés au champ de bataille. Une enquête de Reuters fondée sur plus de cent appels d’offres, études, brevets et publications officielles montre que les institutions militaires testent désormais la perception, la manipulation et les données d’entraînement nécessaires à des usages concrets, de la reconnaissance au combat urbain.

Un prototype humanoïde tetheré progresse dans un centre d'essai robotique.

Des compétitions et appels d’offres tournés vers le terrain

Deux jours après les Jeux mondiaux des robots humanoïdes organisés à Pékin, le quotidien officiel de l’armée a appelé à transférer plus vite les progrès des laboratoires vers les terrains d’entraînement. Les mêmes robots qui courent, dansent ou manipulent des objets pour le public doivent acquérir une perception robuste du terrain, une meilleure endurance et la capacité d’agir avec des soldats.

En juin 2025, une compétition de l’Université nationale des technologies de défense simulait une infiltration derrière les lignes adverses. Les robots devaient entrer dans une zone, la cartographier et localiser des cibles. D’autres exercices imaginaient des contrôles d’identité, des patrouilles et la surveillance d’une base. Un appel d’offres de mai 2025 portait sur l’achat d’un humanoïde avec installation et formation, puis une autre procédure a recherché un système de perception et de manipulation pour robot incarné.

L’effort se poursuit en 2026. L’armée a budgété environ 300 000 dollars pour collecter et annoter des données issues de caméras, radars et mouvements, y compris les caractéristiques des terrains franchissables. Cette couche est aussi importante que le corps mécanique : un robot ne peut pas progresser dans un bâtiment endommagé si son logiciel confond une ombre avec un obstacle ou interprète mal une marche.

Le combat urbain reste une projection, pas une capacité disponible

Une étude de 2025 modélisait six robots — humanoïdes, quadrupèdes ou véhicules sans conducteur — répartis entre deux groupes d’assaut pour nettoyer un bâtiment étage par étage. Les auteurs projetaient des équipements disponibles dans cinq à dix ans. Ils ne précisaient ni les armes, ni les règles d’engagement, ni la conduite à tenir face aux civils.

La forme humaine peut être utile dans un environnement conçu pour des personnes : escaliers, portes, échelles, outils et passages étroits. Pour transporter une charge ou observer une route, un robot à roues ou à quatre pattes demeure généralement moins cher, plus stable et plus endurant. Nous avions déjà évoqué le Phantom MK-1 présenté pour des missions militaires et des essais d’humanoïdes près du front ukrainien.

La Chine dispose d’un avantage industriel grâce à une production très importante d’humanoïdes et de robots quadrupèdes. Cette base commerciale facilite l’achat de moteurs, capteurs et plateformes d’essai. Elle ne résout pas la difficulté centrale : une machine capable de boxer dans une arène plane peut échouer dans la boue, la fumée, le bruit ou après la perte d’une connexion.

La téléopération maintient l’humain dans la boucle

Le conglomérat public Norinco présente son robot Fuxi pour la garde, la reconnaissance par tous les temps, la patrouille et les missions dangereuses. Il peut être associé à un système de téléopération permettant à un humain de le contrôler à distance. Cette solution limite la nécessité de confier toutes les décisions à l’algorithme, mais elle exige une liaison résistante au brouillage et suffisamment rapide pour piloter les gestes.

Le contrôle humain devient crucial dès qu’une arme est impliquée. Les forces doivent distinguer combattants et civils, reconnaître une reddition et interrompre une attaque lorsque la situation change. Le ministère chinois de la Défense a déclaré en mars que les armes utilisant l’intelligence artificielle devaient rester sous contrôle humain. Les documents étudiés ne montrent pas comment ce principe serait appliqué en cas de communications dégradées.

Les États-Unis explorent eux aussi des humanoïdes militarisés, notamment pour la reconnaissance, le déminage et les matières dangereuses. Le mouvement n’est donc pas propre à la Chine, même si sa filière robotique lui offre un terrain d’expérimentation particulièrement vaste. Nous avions aussi détaillé l’emploi coordonné de systèmes terrestres en Ukraine, qui reste aujourd’hui plus proche des réalités opérationnelles que l’humanoïde combattant autonome.

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