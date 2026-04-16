Terminator : une unité ukrainienne entièrement robotisée aurait repris une position russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a placé la robotique militaire au centre de son dernier discours consacré à l’industrie de défense ukrainienne. Dans son intervention , Zelensky a présenté les drones et les systèmes terrestres sans pilote comme l’un des nouveaux piliers de la guerre moderne, au point d’affirmer qu’une position russe avait été capturée sans aucun engagement direct d’infanterie ! Des robots autonomes faisant seuls la guerre sur les champs de bataille, ce n’est plus une simple perspective dystopique de notre futur proche, mais bien une réalité contemporaine.
Le chef de l’État ukrainien a revendiqué un tournant historique en déclarant que, « pour la première fois dans l’histoire de cette guerre, une position ennemie a été prise exclusivement par des plateformes sans pilote — des systèmes terrestres et des drones ». Ce dernier a ajouté que « les occupants se sont rendus, et l’opération a été menée sans infanterie et sans pertes de notre côté ».
Zelensky affirme en outre que ces technologies servent à protéger « la valeur la plus élevée : la vie humaine ». Si l’argument moral est mis en avant, il y a sans doute des raisons pragmatiques au choix de la robotisation massive : un soldat tué au combat est moins facilement remplaçable qu’un robot ou un drone. Les ressources humaines sont en quelque sorte limitées dans un conflit, ce qui n’est pas le cas des machines.
Le président a aussi salué ceux qui, au début de l’invasion, ont lancé de nouvelles productions « dans des hangars et des garages », ce qui fait immanquablement penser à une certaine firme pommée. « L’histoire d’Apple et de beaucoup des plus grandes entreprises mondiales a commencé de la même manière. » Et voilà l’industrie de Défense ukrainienne rhabillée à la sauce « startup ».
Que l’on adhère ou non à toute la portée symbolique de ce discours présidentiel forcément très préparé, une chose apparaît clairement : l’Ukraine veut s’imposer comme l’un des laboratoires les plus avancés de la guerre robotisée contemporaine. Drones aériens, robots terrestres, missions téléopérées et frappes coordonnées dessinent un champ de bataille où la présence humaine directe devient moins systématique lors de certaines phases critiques (évacuation de soldats, acheminement de ressources ou de munitions, opérations de combats, etc.)
Il semble donc que l’Ukraine cherche à compenser ses vulnérabilités – comme un plus faible nom de soldats face à l’armée russe – par l’innovation et la technologie. Cela sera t-il suffisant pour renverser un conflit déjà très enlisé ?
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16 Apr. 2026 • 19:01
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