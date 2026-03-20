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Cette horloge atomique n’est pas plus grande qu’un ongle, et se destine aux drones ou aux satellites

2 min.
20 Mar. 2026 • 12:40
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Une équipe de l’université de Wuhan affirme avoir franchi un cap dans la course au timing de précision en dévoilant une horloge atomique « chip-scale » si compacte qu’elle tiendrait au bout du doigt. Le module ne mesurerait que 2,3 cm³, tout en affichant une dérive annoncée d’environ une seconde sur 30 000 ans. Une performance impressionnante, et à un format qui change la donne pour les systèmes embarqués.

Les atouts de l’horloge atomique

À la différence d’une horloge classique, ce type d’appareil s’appuie sur la stabilité des transitions atomiques pour fournir une référence temporelle extrêmement fiable. Or, dans les communications, la navigation ou la coordination de systèmes autonomes, quelques microsecondes d’écart peuvent dégrader la précision d’un positionnement, perturber un réseau, ou désynchroniser une flotte de machines.

Horloge atomique minuscule
« Même si l’on miniaturise des horloges atomiques traditionnelles, le volume minimal reste de l’ordre de plusieurs centaines de centimètres cubes et la consommation minimale atteint au moins quelques watts », explique le professeur Jiehua Chen, du Centre de recherche sur les technologies de navigation et de positionnement par satellite de l’université de Wuhan, dont l’équipe a développé cette minuscule horloge atomique.

Un design sans « cavité » encombrante

La miniaturisation s’appuierait sur un principe optique quantique appelé « coherent population trapping », qui permet de se passer de certains éléments volumineux des horloges atomiques traditionnelles. Le résultat est un composant plus facile à intégrer dans des équipements où la place, la consommation ainsi que le poids sont des facteurs cruciaux à prendre en compte.

Des usages annoncés, mais des obstacles encore bien réels

Si l’on en croit les informations partagées autour du projet, cette horloge serait déjà envisagée pour des systèmes de micro-PNT (positionnement, navigation, synchronisation), des applications sous-marines, des satellites en orbite basse voire des essaims de drones ! Reste qu’il faudra d’abord industrialiser à grande échelle tout en maîtrisant les coûts, notamment ceux liés à des composants comme les lasers spécialisés.

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