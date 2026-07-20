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Netflix a payé 587 millions de dollars pour la start-up IA de Ben Affleck

2 min.
20 Juil. 2026 • 9:45
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Netflix a finalement levé le voile sur le montant du rachat d’InterPositive, la start-up d’intelligence artificielle cofondée par Ben Affleck. Dans un document réglementaire, la plateforme indique avoir déboursé 587 millions de dollars en numéraire pour cette acquisition annoncée en mars, sans en dévoiler initialement les conditions financières.

InterPositive, une IA pensée pour la postproduction

Contrairement aux générateurs vidéo capables de produire des séquences à partir d’un simple prompt, InterPositive se présente comme un outil destiné aux professionnels du cinéma. La société développe des technologies capables d’aider les réalisateurs en postproduction, notamment pour corriger des plans manquants, remplacer des arrière-plans, ajuster une lumière incohérente ou améliorer la continuité visuelle d’une scène.

Intelligence Artificielle

Lors de l’annonce du rachat d’InterPositive par Netflix, Ben Affleck avait expliqué vouloir « protéger le pouvoir de la créativité humaine ». L’acteur et réalisateur rejoint Netflix comme conseiller senior, tandis que l’équipe d’InterPositive intègre le groupe de streaming.

Netflix accélère fortement sur l’IA générative

Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie plus large. Netflix a déjà affirmé vouloir miser davantage sur l’intelligence artificielle, à la fois pour améliorer ses outils internes, réduire certains coûts de production et offrir de nouvelles possibilités aux créateurs. Dans son dernier rapport financier, la société indique qu’environ 300 titres ont déjà eu recours à l’IA générative.

Un pari coûteux, mais stratégique

Netflix avait déjà reconnu l’usage de l’IA générative sur certaines productions. Avec InterPositive, la plateforme tente de contrôler une technologie « sensible » avant qu’elle ne devienne incontournable à Hollywood. Le défi sera désormais de convaincre les professionnels que ces outils servent d’abord à augmenter leur marge créative, et non à remplacer les métiers du cinéma.

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