Netflix annonce miser à fond sur l’intelligence artificielle

Dans une lettre adressée à ses actionnaires, Netflix a clairement indiqué que l’intelligence artificielle est désormais un pilier de sa stratégie, qualifiant l’IA générative d’« opportunité significative ». Loin d’être un simple gadget, cette technologie est déjà employée pour transformer la production de ses films et séries, des premières ébauches aux effets spéciaux finaux.

L’IA, un nouvel outil au service de la création pour Netflix

Netflix fournit déjà à ses partenaires créatifs une large gamme d’outils basés sur l’IA pour concrétiser leur vision artistique. Par exemple, lors de la pré-production de la série El refugio atómico, l’IA générative a servi à explorer différentes options pour les costumes et les décors. La technologie est également utilisée pour modifier le contenu lui-même : les réalisateurs du film Happy Gilmore 2 ont utilisé l’IA et l’apprentissage automatique via la technologie Eyeline de Netflix pour rajeunir des personnages durant une scène de flashback.

Plus significatif encore, la plateforme a franchi une nouvelle étape avec la série L’Éternaute. Pour la première fois, l’IA générative a été utilisée chez Netflix pour créer des images intégrées au montage final, en l’occurrence une scène montrant l’effondrement d’un bâtiment. Pour encadrer ces nouveaux usages, Netflix a publié des directives de production à l’attention des créateurs afin de garantir une utilisation responsable de ces technologies.

Optimiser l’expérience utilisateur et les revenus publicitaires

Au-delà de la création pure, l’IA est aussi mobilisée pour améliorer l’expérience globale. Netflix s’appuie depuis des années sur l’apprentissage automatique pour ses algorithmes de recommandation, mais l’IA générative permet désormais de nouvelles approches. Une fonctionnalité de recherche conversationnelle est actuellement en phase de test, permettant aux utilisateurs de trouver un titre en utilisant le langage naturel. La technologie sert également à traduire les supports promotionnels dans de multiples langues, aidant les films et séries à toucher plus facilement un public mondial.

Le volet publicitaire du service de streaming bénéficiera aussi de l’IA. Le but est de créer une meilleure expérience pour les abonnés tout en optimisant les résultats pour les annonceurs. Netflix va déployer l’IA pour tester de nouveaux formats, générer les créations publicitaires les plus pertinentes pour chaque utilisateur et accélérer l’élaboration des plans médias.

Cette intégration profonde est une décision stratégique réfléchie, comme le souligne Ted Sarandos, le patron de Netflix. « Nous sommes convaincus que l’IA va nous aider, ainsi que nos partenaires créatifs, à raconter de meilleures histoires, plus vite, et de nouvelles manières », a-t-il affirmé. Il a cependant ajouté : « Nous nous y engageons pleinement, mais nous ne recherchons pas la nouveauté pour la nouveauté ». Netflix estime être bien positionné pour capitaliser sur l’IA grâce à ses importants volumes de données, ses produits déployés à grande échelle et ses pratiques commerciales.