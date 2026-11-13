Meta Muse peut désormais téléphoner à votre place… mais il faut payer

Prendre rendez-vous chez un professionnel, contacter son opérateur ou patienter au téléphone auprès d’un service administratif : ces démarches pourraient bientôt devenir une corvée déléguée à l’intelligence artificielle. Meta vient d’ouvrir une nouvelle fonctionnalité de son assistant Muse permettant de passer des appels téléphoniques aux entreprises américaines pour le compte de ses utilisateurs. Une capacité réservée, pour le moment, aux abonnés payants (et américains donc).

Muse prend en charge les appels que l’on préfère éviter

Après une première phase de tests lancée en septembre auprès d’un groupe restreint d’utilisateurs, la fonction est désormais accessible à l’ensemble des abonnés américains disposant d’une formule payante. L’agent conversationnel peut notamment contacter un fournisseur d’accès, appeler un service administratif ou solliciter un restaurant qui ne propose pas de réservation en ligne.

🚨MUSE FEATURE ALERT!!!🚨 lots of you have been asking for this one… muse can make phone calls for you! ☎️📞📲 let muse take care of all those calls you don’t want to make. insurance? cable? DMV? dinner res? not your problem anymore. out now to paid subs in the US 🇺🇸 https://t.co/dsyMNmI2Ub — Alexandr Wang (@alexandr_wang) November 12, 2026

Alexandr Wang, responsable de l’intelligence artificielle chez Meta, présente cette nouveauté comme un moyen de déléguer les appels les moins agréables du quotidien. L’assistant peut ainsi prendre en charge une conversation et patienter à la place de son utilisateur, notamment lorsque l’interlocuteur impose de longues files d’attente téléphoniques.

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait encore doper un service qui revendiquait déjà plus de 10 millions d’utilisateurs en octobre. L’accès payant débute à 20 dollars par mois, avec une enveloppe de 500 millions de jetons hebdomadaires. Une formule à 100 dollars mensuels, comprenant trois milliards de jetons par semaine, vise les utilisateurs les plus intensifs.

Les agents vocaux face à la méfiance des entreprises

Meta n’est pas seul sur ce terrain. La jeune pousse Instinct propose une fonction comparable, tandis que Google expérimente également les appels téléphoniques via Gemini. Mais la technologie se heurte encore à un obstacle très concret : certains établissements raccrochent dès qu’ils comprennent qu’ils ont affaire à une intelligence artificielle.

Les progrès de la synthèse vocale pourraient toutefois rendre ces interlocuteurs artificiels de plus en plus difficiles à identifier. De quoi aussi soulever des questions sur la transparence des échanges entre agents automatisés et employés humains.

Outre la gestion des appels, Meta poursuit propose des nouveautés qui profiteront cette fois à tous : la création d’une adresse e-mail dédiée, récemment ajoutée au service, devrait prochainement être proposée aux utilisateurs gratuits de Muse.