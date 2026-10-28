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KultureGeek Jeux vidéo Waddle World : Meta lance un Tamagotchi dopé à l’IA qui apprend à connaître son propriétaire
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Waddle World : Meta lance un Tamagotchi dopé à l’IA qui apprend à connaître son propriétaire

2 min.
28 Oct. 2026 • 15:55
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Meta poursuit ses expérimentations autour de l’intelligence artificielle avec Waddle World, une nouvelle application mobile qui revisite le principe du Tamagotchi. Disponible pour l’instant aux Philippines sur iOS et Android, elle propose d’adopter un animal virtuel en pixel art, de le nourrir, de jouer avec lui et surtout de le laisser progressivement apprendre à connaître son propriétaire.

Un animal virtuel qui transforme vos journées en journal

Waddle World se distingue des compagnons IA conversationnels traditionnels. Meta insiste d’ailleurs sur ce point : « Ce n’est pas un chatbot. Ce n’est pas un assistant. Ce n’est pas un outil de productivité. C’est un animal et un lieu. »

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L’utilisateur peut raconter sa journée par texte ou message vocal. Le compagnon virtuel écoute alors ce récit et le transforme en entrée de journal rédigée avec sa propre personnalité, le tout accompagné d’un petit dessin. Des mini-jeux complètent l’expérience tandis qu’un e-mail hebdomadaire peut résumer ce que l’animal a appris au fil des interactions.

Meta promet une utilisation sans pression, très « chill » : aucun score, aucune série quotidienne à préserver et aucune obligation de revenir régulièrement.

Une expérimentation qui pourrait préparer le Muse Charm

Le concept rappelle fortement le Muse Charm présenté récemment par Meta, un petit appareil autonome évoquant lui aussi un Tamagotchi moderne. Waddle World pourrait donc servir de laboratoire logiciel avant la commercialisation du petit accessoire.

Cette application ludique rejoint les nombreuses expériences IA lancées par Meta, parmi lesquelles Vibes pour les vidéos générées par IA et l’agent autonome Muse.

Malgré son enrobage mignon, Waddle World reste réservé aux utilisateurs de plus de 18 ans, un choix qui souligne la prudence de Meta autour des compagnons IA. Aucune date de lancement mondial n’est encore annoncée.

 

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