Microsoft ajoute son IA Copilot dans Microsoft 365 pour toutes les entreprises

En plus de lancer Copilot Pro, un abonnement payant pour les particuliers, Microsoft annonce l’arrivée de son intelligence artificielle pour Microsoft 365 aux entreprises de toutes tailles.

Copilot pour Microsoft 365 étend sa disponibilité

« Si Copilot Pro est la meilleure expérience pour le grand public, Copilot pour Microsoft 365 est la meilleure expérience pour les entreprises », indique Microsoft. Disponible pour un nombre restreint d’entreprises depuis novembre dernier, Copilot pour Microsoft 365 l’est désormais pour les entreprises de toutes tailles – sans nombre minimum de licences.

Les mises à jour annoncées aujourd’hui sont les suivantes :

Copilot pour Microsoft 365 est maintenant disponible pour les petites entreprises avec les offres Microsoft 365 Business Premium et Business Standard. Les clients peuvent acheter entre 1 et 299 licences pour 30$ par utilisateur et par mois

Microsoft supprime le minimum d’achat de 300 licences pour les entreprises et rend Copilot disponible pour les clients Office 365 E3 et E5 (une licence Microsoft 365 était auparavant nécessaire)

Les clients entreprises peuvent désormais acheter Copilot pour Microsoft 365 par le biais du réseau de partenaires Microsoft Cloud Solution Provider

Le mois dernier, Microsoft a annoncé la disponibilité de Copilot pour Microsoft 365 pour le monde de l’enseignement

Selon les dires de Microsoft, Copilot pour Microsoft 365 est encore plus puissant pour les entreprises car il fonctionne sur l’ensemble de l’écosystème de données. Cela inclut les e-mails, les réunions, les discussions via chats, les documents, ainsi que le Web. Avec des prompts en langage naturel tels que « Dites à mon équipe comment nous avons mis à jour la stratégie produit », Copilot peut générer une mise à jour de statut basée sur les réunions, les e-mails et les fils de discussion de la matinée.

Il est également question d’une intégration dans plusieurs applications, comme Office et Microsoft Teams. Copilot stimule la créativité dans Word, analyse des données dans Excel (actuellement en preview, en anglais uniquement), conçoit des présentations dans PowerPoint, fait le tri dans les mails d’Outlook, résume les réunions dans Teams (que vous y ayez participé ou non) et bien d’autres choses encore.