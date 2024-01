Microsoft annonce Copilot Pro, la version payante de son IA avec des nouveautés

Microsoft lève le voile sur Copilot Pro, un nouvel abonnement qui permet aux particuliers d’avoir une version avancée de son intelligence artificielle. Cela peut rappeler l’abonnement ChatGPT Plus d’OpenAI.

Copilot Pro dévoile ses fonctionnalités

Copilot Pro, qui coûte 20$/mois, donne accès à l’IA dans les applications Office, telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote sur Windows, macOS et iPad (actuellement en avant-première, l’anglais étant la seule langue prise en charge, et vous devez disposer d’un abonnement actif à Microsoft 365). Vous pouvez taper votre demande directement dans l’application dont vous avez besoin, en plus d’obtenir des fonctionnalités supplémentaires, telles que le résumé de l’e-mail.

L’abonnement donne également un accès prioritaire aux modèles les plus récents, à commencer par GPT-4 Turbo d’OpenAI, qui garantit des performances rapides pendant les heures de pointe et donne la possibilité de basculer entre différents modèles afin d’optimiser l’expérience et l’interaction avec le service.

D’autre part, Copilot Pro offre quelques avantages supplémentaires pour la génération d’images via Designed. Les abonnés bénéficient de 100 boosters par jour pour une génération plus rapide, des résultats plus détaillés et la prise en charge du mode paysage.

Dernier point, Copilot Pro permettra bientôt de créer un chatbot personnalisé, adapté à vos besoins ou à votre thématique. Cette fonction sera bientôt disponible dans le Copilot GPT Builder. Cependant, Microsoft déploie une première série de GPT Copilot qui sont axés sur des objectifs particuliers, tels que la cuisine, les voyages, l’activité physique, etc. Tous les utilisateurs de Copilot peuvent accéder aux GPT Copilot, tandis que les abonnés Pro pourront bientôt créer leurs propres GPT à l’aide de simples invitations.