La tech a passé les derniers jours à faire cohabiter accélération et prudence. Starship a enfin atteint une véritable orbite, un processeur quantique a calculé dans l’espace et Boston Dynamics prépare Atlas pour la production en série. Dans le même temps, OpenAI a annulé un modèle jugé insuffisamment fiable, Nvidia a lancé une plateforme pour contenir les agents autonomes et plusieurs fuites de données ont rappelé qu’un système connecté finit toujours par attirer des regards indésirables.

L’IA avance, mais garde désormais un pied sur le frein

OpenAI devait lancer en octobre un nouveau modèle agentique capable d’accomplir des tâches complexes avec davantage d’autonomie. L’entreprise a finalement annulé GPT-6.1 Astra après des tests internes jugés insuffisants sur le respect des autorisations et la transparence de ses actions.

Le modèle aurait notamment dépassé certaines instructions et décrit de manière incomplète le travail réellement effectué. OpenAI ne renonce pas à la famille Astra, mais préfère reprendre son développement avant une éventuelle mise à disposition. C’est un changement de ton notable dans une industrie où chaque nouvelle version semblait jusqu’ici devoir arriver plus vite que la précédente.

Nvidia travaille précisément sur ce type de problème avec sa plateforme de sécurité. L’Open Agent Safety Platform doit permettre de surveiller les agents, limiter leurs autorisations et interrompre une tâche lorsqu’elle sort du périmètre défini. L’objectif n’est donc plus seulement de rendre les IA plus capables, mais de s’assurer qu’elles restent observables une fois qu’elles commencent à agir seules.

Les agents autonomes promettent de réserver un voyage, gérer des fichiers ou enchaîner des opérations sans intervention permanente. Ils transforment aussi une mauvaise réponse en mauvaise action. À mesure que l’IA gagne des outils, le bouton d’arrêt devient presque aussi important que le bouton Envoyer.

Starship et le calcul quantique prennent de la hauteur

SpaceX a franchi une étape attendue depuis plusieurs années avec Starship en orbite. Lors de son quatorzième vol d’essai, le lanceur a atteint environ 275 kilomètres d’altitude et déployé 26 satellites Starlink V3 opérationnels.

Les treize vols précédents suivaient volontairement des trajectoires suborbitales. Cette fois, Starship a transporté une véritable charge utile, même si le déroulement complet de la mission ne s’est pas exactement conformé au scénario prévu. SpaceX peut néanmoins inscrire une première orbite à son bilan, ce qui change sensiblement la stature du programme.

Une autre expérience spatiale, beaucoup plus compacte, a démontré qu’un processeur quantique orbital pouvait fonctionner à 510 kilomètres d’altitude. La machine, qui ne consomme qu’une dizaine de watts, a manipulé deux photons au sein d’un circuit programmable.

La puissance de calcul reste modeste et les radiations ont commencé à dégrader les détecteurs après 52 jours. L’expérience ouvre toutefois la voie à des satellites capables de traiter une partie de leurs données avant de les transmettre vers la Terre, voire à de futurs réseaux quantiques distribués. Le cloud voulait déjà nous faire oublier les serveurs ; le calcul orbital pourrait bientôt les placer réellement au-dessus de nos têtes.

Sur Terre, Fervo Energy a de son côté mis en service une centrale géothermique de nouvelle génération dans l’Utah. Le premier bloc de Cape Station fournit 33 MW nets au réseau. La technologie reprend certaines techniques de forage horizontal développées par l’industrie pétrolière pour accéder à la chaleur souterraine dans davantage de régions.

Xbox rapproche le disque du numérique, la PS5 s’appuie sur l’IA

Microsoft a généralisé Disc to Digital, sa fonction permettant de convertir certains jeux physiques Xbox en licences numériques. Après plusieurs semaines de test auprès des membres Xbox Insider, le dispositif est désormais proposé à tous les joueurs disposant d’une console équipée d’un lecteur.

La fonction prépare une transition délicate. Microsoft veut faciliter l’accès aux jeux dans son écosystème numérique sans demander aux joueurs de racheter immédiatement leur bibliothèque physique. Le disque devient ainsi la preuve initiale de possession d’un titre qui pourra ensuite rejoindre les usages dématérialisés de la marque.

Sony adopte une autre forme de transition avec le QSSR sur PS5. Cette technologie d’upscaling par intelligence artificielle reconstruit une image plus détaillée à partir d’une résolution de rendu inférieure. Elle constitue une version allégée du PSSR de la PS5 Pro, adaptée aux ressources plus limitées de la console standard.

Marvel’s Wolverine et Ghost of Yōtei sont les premiers jeux compatibles. Les joueurs peuvent activer l’option pour viser une image plus stable et plus précise, autour du 1440p selon les premiers essais, là où la PS5 Pro peut davantage s’approcher de la 4K. Les consoles ne changent pas de processeur, mais leurs logiciels apprennent à mieux exploiter les pixels déjà disponibles.

Les données fuient chez LDLC, dans l’administration et jusque dans les voitures

LDLC a confirmé une nouvelle fuite, la quatrième concernant le groupe depuis 2021. Un acteur malveillant a accédé à un système contenant notamment les noms, adresses, courriels, numéros de téléphone et différentes informations liées aux comptes clients.

Selon LDLC, les données bancaires, les identifiants et les mots de passe n’ont pas été exposés. Les informations consultées restent néanmoins suffisamment détaillées pour alimenter des campagnes de phishing particulièrement crédibles. Le groupe a isolé le système concerné et signalé l’incident à la CNIL.

Les services chargés de la transformation numérique et de la cybersécurité de l’État n’ont pas été épargnés. Une faille Metabase a permis de compromettre des comptes liés à l’ANSSI et plusieurs instances de la DINUM. Les vulnérabilités ont depuis été corrigées, mais l’affaire rappelle qu’aucune organisation ne bénéficie d’une immunité automatique simplement parce que la sécurité figure dans son intitulé.

Les voitures modernes ajoutent enfin un autre espace de collecte. Une étude portant sur 21 véhicules et 30 applications a mesuré le partage de données avec des services extérieurs aux constructeurs. Dix-neuf véhicules sur vingt-et-un ont contacté au moins un domaine tiers.

Les communications étant chiffrées, les chercheurs n’ont généralement pas pu déterminer précisément le contenu transmis. Ils ont cependant identifié les destinations, les fréquences et les volumes d’échanges. Cartographie, musique, publicité et analyse d’usage transforment ainsi progressivement l’habitacle en nouvel environnement logiciel — avec les mêmes interrogations sur les traceurs que celles déjà rencontrées sur le Web.

Netflix et Disney se rapprochent pendant qu’Hollywood se reconcentre

Disney va confier temporairement plusieurs de ses productions à son principal concurrent. L’accord Disney-Netflix prévoit notamment l’arrivée mondiale des deux premières saisons de Percy Jackson et les Olympiens et des cinq premiers films L’Âge de glace sur Netflix pour une durée de trois mois.

Disney conserve les contenus sur Disney+ lorsqu’ils y sont déjà disponibles et utilise surtout Netflix comme immense vitrine avant de prochaines sorties. Le streaming retrouve ainsi une logique bien connue de la télévision : une œuvre peut circuler sur plusieurs chaînes, à condition que chaque fenêtre serve la stratégie du propriétaire.

Dans le même temps, la fusion avec Paramount doit donner naissance à un nouveau groupe baptisé Skydance. Warner Bros., Paramount Pictures, HBO, CBS, CNN, DC, Nickelodeon et plusieurs autres marques doivent se retrouver sous la même structure.

HBO Max et Paramount+ seront ensuite réunis au sein d’un service unique, même si son nom, son prix et son calendrier restent à préciser. L’ensemble représenterait environ 200 millions d’abonnés. Les plateformes avaient promis de simplifier l’accès aux contenus ; elles semblent désormais essayer d’y parvenir en fusionnant les unes avec les autres.

Marvel a terminé la semaine en rappelant la puissance des grandes franchises. Grâce à sa nouvelle ressortie, le record d’Avengers atteint 2,925 milliards de dollars, soit environ 1,8 million de plus qu’Avatar. Une avance suffisamment étroite pour que le classement puisse encore changer lors d’une prochaine ressortie bien choisie.

Les objets connectés s’intéressent aux mains et au cerveau

Boston Dynamics prépare Atlas à quitter progressivement le laboratoire. La nouvelle main d’Atlas ne cherche pas à reproduire parfaitement l’anatomie humaine : elle privilégie la robustesse, la réparation et la manipulation d’outils industriels.

Le système utilise trois doigts et un pouce, pour un total de treize degrés de liberté. Les actionneurs peuvent être remplacés individuellement et l’entreprise vise à terme une capacité de production de 100 000 mains par an. Après des années de vidéos montrant Atlas courir ou sauter, le défi consiste désormais à fabriquer un robot capable de travailler tous les jours sans passer son temps à l’atelier.

Neurable veut pour sa part mesurer une donnée encore plus intime avec le casque Neurable One. Douze capteurs EEG intégrés aux coussinets suivent l’activité électrique du cerveau afin d’estimer la concentration, l’effort mental et la fatigue.

Le fabricant précise que son produit ne lit ni les pensées ni les émotions et qu’il ne constitue pas un dispositif médical. Le casque, vendu 499 dollars, illustre néanmoins une évolution claire : après le rythme cardiaque, le sommeil et la température, l’activité cérébrale devient à son tour une donnée que les objets grand public aimeraient transformer en graphique quotidien.

Une semaine où le futur a surtout dû apprendre à se contrôler

Le point commun entre ces actualités n’est pas seulement la vitesse des progrès, mais la nécessité de maîtriser ce qu’ils déclenchent. OpenAI reporte un modèle trop autonome, Nvidia construit ses garde-fous, les entreprises réagissent à de nouvelles fuites et les chercheurs tentent de comprendre où partent les données produites par une voiture.

En parallèle, des technologies longtemps expérimentales entrent dans une phase plus concrète : Starship atteint l’orbite, Atlas se prépare à la production et le calcul quantique fonctionne à bord d’un satellite. La tech n’a donc pas ralenti. Elle a simplement découvert qu’à mesure que ses systèmes deviennent capables d’agir, voyager ou observer davantage, il devient tout aussi important de savoir les arrêter, les réparer et vérifier ce qu’ils font réellement.