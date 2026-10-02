Un processeur quantique photonique fonctionne pour la première fois en orbite terrestre

L’informatique quantique s’affranchit de la pesanteur terrestre. Une équipe internationale menée par l’Université de Vienne a réussi à faire fonctionner un processeur quantique photonique programmable à 510 kilomètres d’altitude. L’expérience démontre que des photons peuvent être générés, manipulés et utilisés pour des opérations quantiques directement en orbite.

Deux photons calculent à bord d’un satellite

Le système a été lancé le 23 juin 2025 avec la mission Transporter-14 de SpaceX. Compact, il occupe un volume de 15 x 15 x 45,3 cm, pèse 9,8 kg et consomme seulement 10 watts en moyenne. Son circuit photonique comporte six voies programmables et traite simultanément deux photons.

Les chercheurs ont notamment observé leur interférence quantique, étape indispensable pour exploiter la lumière comme ressource de calcul. Jusqu’ici, les expériences orbitales s’étaient surtout concentrées sur les communications et l’intrication, comme l’avait illustré la téléportation quantique depuis l’espace.

L’environnement spatial reste un environnement redoutable

Le processeur effectue une orbite en 92 minutes. Les mesures les moins bruitées ne sont possibles que pendant environ 30 minutes, lorsque le satellite traverse l’ombre terrestre. Les radiations représentent un autre obstacle : malgré un blindage en aluminium, les détecteurs de photons ont commencé à se dégrader après seulement 52 jours.

Ces contraintes illustrent les difficultés auxquelles se heurtent encore les architectures quantiques, qu’elles soient photoniques ou fondées sur d’autres technologies, à l’image du Majorana 2 de Microsoft.

Vers des centres de calcul quantique dans l’espace ?

Cette prouesse scientifique devrait largement profiter aux futurs satellites d’observation, ces derniers produisant des volumes croissants de données qu’il faut actuellement transmettre vers la Terre. Un traitement embarqué pourrait sélectionner ou compresser ces informations avant leur envoi.

À plus long terme, ces processeurs pourraient aussi devenir des nœuds de futurs réseaux quantiques distribués. L’expérience reste modeste en puissance de calcul, mais elle démontre pour la première fois qu’une plateforme photonique quantique programmable peut survivre au lancement et fonctionner dans les conditions hostiles de l’orbite terrestre.