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Echo Show 16, Echo Time : Amazon renouvelle ses appareils pour la maison

5 min.
29 Oct. 2026 • 22:22
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Amazon a présenté le 28 octobre une nouvelle génération d’appareils pour la maison, menée par l’Echo Show 16. Écran familial, enceintes, réveil et cadre photo déclinent Alexa dans différentes pièces, avec des prix annoncés pour les États-Unis et plusieurs fonctions réservées à Alexa+.

Un Echo Show plus fin, avec vision nocturne

L’Echo Show 16 adopte un écran Full HD de 16 pouces dans un châssis en aluminium anodisé. Amazon annonce une surface d’affichage supérieure de 10 % à celle de l’Echo Show 15 et un appareil presque 40 % plus fin. Une variante Nanomatte ajoute un traitement du verre censé réduire les reflets de plus de 90 %, selon les mesures du fabricant.

Echo Show 16 Pouces 2026

 

La caméra de 13 mégapixels gagne un champ de vision plus large, un cadrage automatique et, pour la première fois sur un Echo Show, la vision nocturne. La fonction Live View permet ainsi de consulter la pièce depuis l’application Alexa même lorsque l’éclairage est faible. Un bouton coupe les microphones et la caméra.

Le tarif américain débute à 499,99 dollars, ou 569,99 dollars avec le verre Nanomatte. Une remise de 100 dollars accompagne les précommandes. Amazon prévoit les livraisons plus tard dans l’année, sans annoncer dans cette présentation de prix ni de calendrier français.

L’écran peut afficher un tableau de bord domotique, un organisateur familial ou des photos. Les calendriers, tâches et repas ont leur propre présentation, tandis que Home Map dispose les équipements connectés sur un plan de la maison. L’expérience Fire TV est intégrée, avec une télécommande fournie : les services vidéo ne nécessitent donc pas l’ajout d’un Fire TV Stick.

Ces appareils prolongent le déploiement d’Alexa+, arrivé en France en mai. Amazon organise désormais certaines conversations en cartes interactives, consultables sur ses écrans, dans l’application et sur le Web. Certaines fonctions requièrent Alexa+, inclus avec Prime sur le marché présenté.

Le Dot devient un concentrateur domotique, le Studio ajoute une caméra

Le nouvel Echo Dot embarque la puce AZ3 et un accélérateur destiné au traitement local de l’IA. Amazon met notamment en avant la détection des conversations et le filtrage des bruits ambiants. Le fabricant revendique aussi 50 % de basses supplémentaires par rapport au modèle précédent.

La nouveauté la plus pratique concerne la maison connectée : le Dot intègre unia

concentrateur compatible Zigbee, Matter et Thread. Il peut également étendre la couverture d’un réseau eero compatible, jusqu’à environ 93 mètres carrés supplémentaires selon Amazon. Son prix américain est fixé à 99,99 dollars.

L’Echo Studio with Home Camera coûte pour sa part 249,99 dollars, contre 219,99 dollars pour la version sans caméra. Il conserve une architecture audio comprenant un woofer et trois haut-parleurs large bande, avec Dolby Atmos et adaptation du son à la pièce. La caméra ajoute la consultation à distance et des interactions visuelles avec Alexa, par exemple à partir d’une boîte de jeu montrée à l’appareil. Les appels vidéo sur un téléviseur Fire TV compatible sont annoncés pour plus tard.

Echo Studio With Home Camera

Un réveil sans caméra et un cadre relié à Amazon Photos

À côté de ces appareils collectifs, l’Echo Time vise la table de nuit. Son écran tactile circulaire de 3,2 pouces affiche différents cadrans et s’assombrit le soir. Il ne possède pas de caméra.

Son réveil adaptatif utilise les capteurs Omnisense, dont des ultrasons destinés à détecter la respiration et la proximité. Amazon propose de déclencher l’alarme pendant une période de sommeil plus léger, dans une fenêtre réglable de 10 à 60 minutes autour de l’heure choisie. Le suivi doit être activé volontairement et peut être désactivé dans les réglages. L’Echo Time est annoncé à 199,99 dollars.

Enfin, l’Alexa Photo Frame synchronise les images d’Amazon Photos sur une dalle tactile antireflet de 10 pouces. La recherche vocale permet de retrouver une personne, un animal ou un voyage ; des notes vocales peuvent être associées aux clichés.

Alexa Photo Frame
Le cadre démarre à 199,99 dollars en noir, contre 229 dollars pour les finitions en bois de bouleau ou de noyer. Après les tablettes Alexa annoncées début octobre, ce nouveau format étend encore les supports de l’assistant.

Amazon inclut 90 jours d’Alexa+ avec chaque Alexa Photo Frame, un avantage distinct du stockage photo en pleine définition déjà compris dans l’abonnement Prime.

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