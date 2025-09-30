[Précommande] Amazon présente sa nouvelle gamme Echo : design raffiné, son premium et IA de nouvelle génération

Amazon dévoile une nouvelle génération d’appareils Echo qui entend redéfinir l’expérience des enceintes et écrans connectés. Avec des performances audio revisitées, un design modernisé et l’intégration de puces en silicium sur-mesure, cette gamme marque une étape clé dans la stratégie d’Amazon pour préparer l’arrivée d’Alexa+, son futur assistant basé sur l’IA générative.

Echo Show 11

Une nouvelle gamme Echo pensée pour la maison connectée

Quatre appareils composent cette nouvelle collection : l’Echo Dot Max, l’Echo Studio, l’Echo Show 8 et l’Echo Show 11. Tous ont été conçus pour offrir une expérience immersive, tant au niveau du son que de l’image, tout en intégrant des capacités d’intelligence artificielle avancées.

Echo Dot Max : un son compact qui gagne en profondeur

Premier de sa catégorie, l’Echo Dot Max franchit un cap par rapport à l’Echo Dot de 5e génération. Avec près de trois fois plus de basses et deux haut-parleurs intégrés, il propose un son puissant et équilibré malgré un format compact. Son architecture repensée intègre désormais le haut-parleur directement dans le boîtier, doublant ainsi l’espace acoustique interne pour des basses plus profondes. L’Echo Dot Max est en précommande à 109,99 €.

Echo Studio : l’enceinte connectée la plus avancée d’Amazon

40 % plus compact que le modèle original, le nouvel Echo Studio conserve des performances impressionnantes. Grâce à son woofer à grande excursion et ses trois haut-parleurs large bande, il délivre un son immersif qui prend en charge Dolby Atmos et l’audio spatial. Son design sphérique en tissu tricoté 3D assure une acoustique optimale et s’intègre élégamment dans tous les intérieurs. Son prix est fixé à 239,99 € sur cette page.

Un home cinéma accessible avec Alexa

En connectant jusqu’à cinq appareils Echo Studio ou Echo Dot Max à un Fire TV Stick, il est possible de créer un système de son surround 5.1. Habituellement réservée à des installations coûteuses et complexes, cette configuration devient accessible en quelques minutes grâce à l’Alexa Home Cinema.

Echo Show 8 et Echo Show 11 : l’écran connecté nouvelle génération

Les Echo Show 8 et Echo Show 11 adoptent un design modernisé et une dalle tactile « in-cell » optimisée pour offrir une meilleure luminosité et une clarté renforcée dans toutes les conditions d’éclairage. Avec plus d’un million de pixels et un appareil photo de 13 Mpx, ces écrans visent aussi bien les appels vidéo en haute définition que l’affichage d’informations ou de visuels ambiants.

Côté son, Amazon a repensé l’architecture audio avec des haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant et un woofer sur-mesure, pour une restitution claire et immersive. L’Echo Show 8 est précommande à 199,99 €, tandis que l’Echo Show 11 est disponible en précommande à 239,99 €. Un support réglable dédié, vendu séparément à 39,99 €, permettra d’optimiser l’angle de vue.

Un cœur dopé à l’IA : les puces AZ3 et AZ3 Pro

Les nouveaux Echo reposent sur deux puces en silicium conçues par Amazon : l’AZ3 et l’AZ3 Pro. Ces processeurs intègrent un accélérateur d’intelligence artificielle capable de traiter des modèles avancés de langage et de vision. L’Echo Dot Max embarque l’AZ3, optimisée pour la détection vocale et la réduction du bruit ambiant, tandis que l’Echo Studio et les Echo Show bénéficient de l’AZ3 Pro, plus puissant, pensé pour l’audio et la reconnaissance multimodale.

Capteurs Omnisense : vers une Alexa proactive

Cette génération introduit également la plateforme Omnisense, qui fusionne des signaux issus de capteurs multiples : caméras, microphones, ultrasons, accéléromètre et Wi-Fi CSI. L’objectif est de rendre Alexa plus proactive et personnalisée, capable d’anticiper certains besoins et de s’adapter au contexte domestique.

Prix et disponibilité

Les quatre nouveaux modèles sont disponibles dès aujourd’hui en précommande en France :

Modèle Type Caractéristiques clés Prix Disponibilité Echo Dot Max Enceinte compacte Deux haut-parleurs, basses x3, AZ3, son adaptatif 109,99 € 29 octobre Echo Studio Enceinte premium Woofer puissant, Dolby Atmos, audio spatial, AZ3 Pro 239,99 € 29 octobre Echo Show 8 Écran connecté Écran HD in-cell, caméra 13 Mpx, audio stéréo frontal 199,99 € 12 novembre Echo Show 11 Grand écran connecté Écran HD+ optimisé, son spatial, caméra 13 Mpx, AZ3 Pro 239,99 € 12 novembre

Une gamme tournée vers l’avenir de l’IA

Avec cette nouvelle ligne de produits, Amazon prépare le terrain pour Alexa+, son futur assistant basé sur l’IA générative. Bien que ces fonctionnalités ne soient pas encore disponibles en France, les nouveaux Echo intègrent déjà le matériel nécessaire pour les supporter dès leur lancement. En attendant, les utilisateurs bénéficieront de performances audio améliorées, de designs modernisés et d’une expérience Alexa plus fluide et personnalisée.

Cette gamme Echo illustre la volonté d’Amazon de rester un acteur incontournable de la maison connectée. En combinant son premium, design soigné et innovations IA, l’entreprise entend s’imposer comme une référence face à une concurrence de plus en plus active sur le marché des enceintes et écrans intelligents.