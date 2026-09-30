Amazon annonce son nouveau Fire Stick 4K plus rapide

Amazon lance aujourd’hui un nouveau Fire TV Stick 4K plus fin et plus rapide, accompagné d’une télécommande entièrement repensée. Le nouveau modèle peut désormais s’alimenter directement via le port USB du téléviseur et arrive en France au prix de 74,99 euros, bien que le prix de lancement soit de 35,99 euros.

Un Fire TV Stick 4K plus rapide et plus simple à installer

Le nouveau Fire TV Stick 4K adopte le format plus fin inauguré par le Fire TV Stick HD lancé plus tôt cette année. Amazon permet surtout de l’alimenter directement depuis le port USB du téléviseur grâce au câble fourni, ce qui supprime le besoin d’un adaptateur secteur et facilite l’installation derrière un écran ou le transport du stick.

Amazon annonce des gains de performances importants. Selon ses propres mesures, le Fire TV Stick 4K démarre jusqu’à 40 % plus rapidement qu’un modèle 4K concurrent vendu à un prix similaire, lance les applications plus de 35 % plus vite et commence la lecture d’un contenu près de 20 % plus rapidement.

Le produit embarque un processeur quadricœur cadencé à 1,7 GHz, 8 Go de stockage, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3. Il prend en charge la 4K jusqu’à 60 images par seconde, ainsi que les formats HDR10+, HLG et AV1, tandis qu’Amazon réserve notamment le Dolby Vision au Fire TV Stick 4K Max.

Le nouveau modèle fonctionne également avec Vega OS, le système d’exploitation qu’Amazon déploie progressivement sur ses appareils Fire TV à la place d’Android. Amazon affirme que plus de 2 000 applications ont rejoint cette plateforme depuis son lancement, parmi lesquelles Spotify, Xbox, VLC et plusieurs VPN.

Amazon simplifie parallèlement sa gamme autour de trois sticks : le Fire TV Stick HD, le nouveau Fire TV Stick 4K et le Fire TV Stick 4K Max. Le Fire TV Cube reste au catalogue pour les utilisateurs à la recherche d’un appareil Fire TV plus haut de gamme.

Une nouvelle télécommande plus facile à utiliser

Amazon accompagne le Fire Stick 4K d’une nouvelle télécommande dont le design mise davantage sur les repères tactiles. Sa forme asymétrique associe une partie supérieure plate à une partie inférieure incurvée et lestée afin de permettre à l’utilisateur de l’orienter plus facilement sans la regarder.

Le bouton d’accueil adopte une surface métallique distincte, tandis que plusieurs autres commandes présentent des formes ou des reliefs différents. Amazon cherche ainsi à rendre les boutons principaux identifiables au toucher. La télécommande récupère également le bouton personnalisable auparavant réservé à la télécommande vocale Alexa Pro : il peut lancer directement une application favorite ou activer une fonction comme les sous-titres.

La nouvelle télécommande sera aussi vendue séparément pour 15,99 euros, avec une disponibilité prévue fin octobre. Amazon prépare déjà une Fire TV Remote Plus pour 2027, avec un châssis en aluminium, des touches rétroéclairées et une fonction permettant de retrouver la télécommande grâce à Alexa.

Le Fire TV Stick 4K est disponible dès aujourd’hui en France au prix de 74,99 euros. Mais jusqu’au 12 octobre, le prix est de 35,99 euros.