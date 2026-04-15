Amazon dévoile son nouveau Fire TV Stick HD plus fin

Amazon lance son Fire TV Stick HD (2026) le plus fin à ce jour, conçu pour s’alimenter directement via le port USB du téléviseur. La vraie nouveauté logicielle, Alexa+, ne sera accessible qu’aux utilisateurs américains, canadiens et britanniques.

Le nouveau Fire TV Stick HD (2026) est là

La clé HDMI tire son alimentation du port USB du téléviseur sans nécessiter de bloc secteur. C’est ce qu’Amazon appelle le Direct Power : l’appareil se glisse derrière le téléviseur sans câble supplémentaire ni adaptateur encombrant. Si le téléviseur ne dispose pas de port USB ou en cas d’oubli du câble fourni, un câble USB-C branché sur une prise murale prend le relais.

Selon Amazon, le gain de performance atteint plus de 30 % par rapport au précédent Fire TV Stick HD, se traduisant concrètement par un démarrage plus rapide et un lancement d’applications plus fluide. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3 complètent la fiche technique.

L’interface Fire TV est restructurée autour de cinq catégories distinctes : films, séries, direct, sport et actualités, avec l’objectif affiché d’accéder plus vite au contenu souhaité. Alexa+ s’y greffe pour proposer une couche d’intelligence artificielle conversationnelle : trouver une prochaine série à regarder, identifier un acteur à l’écran ou piloter des appareils domotiques comme l’éclairage du salon, le tout par commande vocale naturelle. Cette fonctionnalité reste limitée aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Amazon poursuit également son engagement en matière d’accessibilité, un chantier engagé depuis plus d’une décennie avec des fonctions comme la mise en avant des dialogues, les descriptions audio et le texte à fort contraste. Dans les prochains mois, un nouveau paramètre d’affichage adaptatif viendra s’y ajouter. Il agrandira les textes et menus tout en redimensionnant proportionnellement les visuels, avec plusieurs niveaux de taille au choix pour personnaliser l’affichage.

Précommande pour 44,99 €

Le Fire TV Stick HD est disponible en précommande sur Amazon à 44,99 €, avec une livraison prévue fin avril au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Royaume-Uni, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En France, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Pologne et Suède, Amazon propose uniquement une inscription pour être alerté de la mise en vente, sans date communiquée.