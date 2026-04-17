Les futurs Fire TV Stick d’Amazon vont abandonner Android pour Vega OS

Amazon ne se contente plus de tester Vega OS sur quelques produits : le groupe prépare désormais la transition de toute la gamme des Fire TV Stick. Le changement devrait peu perturber le grand public, mais il ferme une porte importante pour les utilisateurs qui profitaient encore de la souplesse d’Android, notamment avec le sideloading des applications.

Amazon va miser sur Vega OS plutôt qu’Android

Le signal le plus clair vient du nouveau Fire TV Stick HD. Après une phase de flottement sur la nature exacte de son système d’exploitation, Amazon a confirmé qu’il fonctionne bien sous Vega OS et non sous Android.

Cette précision dépasse le cadre de la seule clé HDMI. Selon Lowpass, tous les futurs Fire TV Stick abandonneront Android au profit de Vega OS.

Ce mouvement prolonge une trajectoire déjà engagée. Vega OS avait fait ses débuts formels l’an dernier sur le Fire TV Stick Select et Amazon semble désormais traiter cette plateforme comme le socle durable de ses appareils de streaming.

Pour la plupart des utilisateurs, la bascule devrait rester discrète. L’interface ne change pas au point de bouleverser les usages quotidiens et l’effet concret sur le grand public devrait rester limité.

La fin du sideloading

La perte la plus nette concerne le sideloading d’applications, c’est-à-dire installer des applications sans passer par la boutique officielle (Google Play Store sur Android). Vega OS bloque cette pratique, là où la base Android de Fire TV permettait encore ce système.

C’est aussi là que le changement devient plus sensible. Certains utilisateurs détournaient cette possibilité pour accéder à des contenus piratés, mais d’autres s’en servaient pour des usages plus légitimes liés à l’ouverture d’Android.

Le choix de Vega OS a un autre coût fonctionnel. Le système d’exploitation manque encore d’applications natives et certaines solutions de contournement sont jugées lourdes, ce qui réduit l’intérêt de la plateforme pour les profils les plus techniques.

Le paradoxe est qu’Amazon continue en parallèle d’afficher un support actif pour Android. Mais sur la gamme des Fire TV Stick, la direction semble désormais précise : l’avenir passe par un environnement plus fermé, plus contrôlé et moins compatible avec les libertés que permettait Android.