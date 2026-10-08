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Amazon dévoile ses tablettes Alexa avec Android et non Fire OS

4 min.
8 Oct. 2026 • 17:00
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Amazon renouvelle complètement sa gamme de tablettes avec trois modèles baptisés Alexa Tablet 8, 11 et 12 Pro. Ces appareils abandonnent Fire OS au profit d’Android avec un accès natif au Google Play Store pour télécharger les applications, tout en plaçant l’assistant Alexa+ au centre de l’expérience.

Tablettes Amazon Alexa 2026

Le changement marque une rupture importante pour Amazon, dont les précédentes Fire Tablets reposaient sur une version maison d’Android et sur un catalogue d’applications plus limité. Les nouvelles tablettes Alexa donnent désormais accès aux applications du Google Play Store, notamment YouTube, Netflix, Gmail et Google Docs, tout en conservant les services maison comme Prime Video, Kindle, Audible, Amazon Music et Luna.

Alexa+ devient le centre de l’expérience

Amazon intègre son assistant Alexa+ directement dans les trois tablettes. L’assistant peut être appelé à la voix avec « Alexa » ou depuis un bouton « Demande à Alexa », tandis qu’un nouvel onglet dynamique affiche des recommandations et des informations adaptées à l’utilisation de la tablette.

La fonction « Intelligence à l’écran » pousse cette intégration plus loin. Lorsque l’utilisateur l’active, Alexa+ peut analyser ce qui apparaît à l’écran pour fournir une assistance contextuelle, par exemple en exploitant un calendrier sportif ou en aidant à préparer une randonnée. Amazon précise que cette fonction reste désactivée par défaut et qu’un indicateur visuel signale lorsqu’Alexa peut analyser l’écran.

Le modèle haut de gamme, l’Alexa Tablet 12 Pro, adopte un châssis monobloc en aluminium de 6,5 mm d’épaisseur. Son écran de 12 pouces propose un taux de rafraichissement de 120 Hz et utilise un format 3:2. Amazon propose une dalle classique ou une version Nanomatte conçue pour réduire fortement les reflets grâce à une surface gravée avec précision en collaboration avec Corning.

La tablette embarque la puce MediaTek Dimensity 8400, 8 ou 16 Go de RAM, 128 Go de stockage, quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, du Wi-Fi 6E et jusqu’à 16 heures de lecture vidéo. Amazon affirme qu’elle offre près de trois fois plus de puissance de traitement et neuf fois plus de performances graphiques que ses précédentes tablettes.

Tablette Amazon 12 Pro Stylet Pro Pen

Amazon accompagne la Tablet 12 Pro d’un clavier magnétique et d’un stylet Pro Pen compatible USI 2.0. Ce dernier reconnaît 4 096 niveaux de pression, détecte l’inclinaison et se recharge sans fil, tandis que le clavier permet d’utiliser plusieurs fenêtres côte à côte sans passer par une connexion Bluetooth.

Trois tablettes Amazon et leurs prix

Les Alexa Tablet 11 et 8 visent des usages plus généralistes. La première combine un écran de 11 pouces, 8 Go de RAM, 64 Go de stockage, des haut-parleurs Dolby Atmos et jusqu’à 15 heures de lecture vidéo, là où la seconde mise sur son format compact avec une dalle de 8,7 pouces, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un poids de seulement 329 grammes.

La Tablet 12 Pro peut également servir de liseuse avec une expérience Kindle dédiée. Les notifications sont alors réduites, la lumière bleue diminue et l’autonomie peut atteindre 20 heures selon Amazon. Le stylet Pro Pen permet de surligner, annoter et prendre des notes dans les ouvrages compatibles.

Voici les prix et les liens directs pour précommander chaque tablette :

Amazon commercialise également des versions Kids des modèles 8,7 et 11 pouces, avec une coque renforcée, un an d’abonnement Amazon Kids+ et des contrôles parentaux permettant notamment de gérer l’accès au Google Play Store. La version Kids de 8,7 pouces est disponible ici pour 229,99 € et la version 11 pouces est disponible là pour 329,99 €.

Amazon Kids Tablet 2026

En France, les précommandes ouvrent dès maintenant et les premières livraisons sont prévues le 19 octobre. Le Pro Keyboard coûte 139,99 € et le Pro Pen 84,99 €, tandis que la gamme Alexa Tablet 12 Pro peut atteindre 669,99 € avec 256 Go de stockage selon la configuration.

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