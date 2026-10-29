Patrick Stewart, le célèbre Professeur X des films X-Men, est mort

L’acteur britannique Patrick Stewart, devenu une figure incontournable de la culture geek grâce à X-Men et Star Trek, est mort le 28 octobre à Los Angeles à 86 ans. Sa famille a annoncé son décès après un parcours marqué par la maladie d’Alzheimer et la démence à corps de Lewy. Il laisse derrière lui deux personnages emblématiques de la science-fiction et des super-héros : le professeur Charles Xavier et le capitaine Jean-Luc Picard.

Le Professeur X, visage historique des X-Men au cinéma

Pour toute une génération, Patrick Stewart restera le Professeur X. Il incarne pour la première fois Charles Xavier dans le film X-Men sorti en 2000, au moment où les adaptations de comics commencent à s’imposer durablement à Hollywood. Il donne au mentor des mutants une autorité tranquille, doublée d’une profonde compassion.

À la tête de l’école pour jeunes mutants, Charles Xavier défend la coexistence entre les humains et les mutants, même face à la peur et à la discrimination. Son opposition idéologique à Magneto, incarné par Ian McKellen, apporte à la saga une dimension politique et morale qui dépasse les affrontements entre les super-héros. Le duo Patrick Stewart/Ian McKellen devient d’ailleurs l’un des piliers de la franchise.

L’acteur reprend le rôle dans plusieurs films, dont X-Men 2, X-Men : L’Affrontement final, X-Men: Days of Future Past et Logan. Ce dernier, sorti en 2017, offre à son personnage une conclusion particulièrement marquante, loin de l’image du mentor invulnérable des premiers films. Patrick Stewart revient ensuite dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness en 2022 dans une version alternative de Charles Xavier. Il va également retrouver le personnage dans Avengers: Doomsday qui sortira en décembre, prolongeant une présence qui aura traversé plusieurs générations de films Marvel. Marvel Studios lui a rendu hommage en saluant « la grâce, l’intelligence et l’humanité » apportées au personnage.

All of us at Marvel Studios are deeply saddened by the passing of Sir Patrick Stewart. Sir Patrick brought Professor Charles Xavier to life with extraordinary grace, intelligence, and humanity, defining the character for generations of fans, from "X-Men" to "Logan" to "Avengers: Doomsday." He was a singular talent, a generous collaborator, and a true gentleman. Our hearts go out to his wife Sunny, his children, his friends, and the countless fans around the world whose lives he touched with his art. — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 29, 2026

Jean-Luc Picard, un capitaine devenu légendaire

Avant d’être le mentor des X-Men, Patrick Stewart avait déjà marqué la science-fiction à la télévision. En 1987, il prend le commandement de l’USS Enterprise sous les traits de Jean-Luc Picard dans Star Trek : La Nouvelle Génération. La série, diffusée pendant sept saisons jusqu’en 1994, renouvelle la franchise avec un capitaine réfléchi, diplomate et attaché à l’exploration autant qu’à la défense de la Fédération.

Patrick Stewart donne à Picard une autorité singulière. Le personnage privilégie la négociation, la curiosité scientifique et le respect des autres civilisations, sans renoncer à la fermeté lorsque la situation l’exige.

Il retrouve Jean-Luc Picard au cinéma dans Star Trek : Générations (1994), Star Trek : Premier Contact (1996), Star Trek : Insurrection (1998) et Star Trek: Nemesis (2002). Plus de 15 ans après la fin de la série originale, il reprend encore le rôle principal de Star Trek : Picard, diffusée de 2020 à 2023. Cette dernière aventure permet de retrouver le personnage âgé, confronté à son héritage et aux conséquences de ses choix.

Une carrière bien au-delà de la science-fiction

Réduire Patrick Stewart à ces deux rôles serait toutefois oublier plus de six décennies de carrière. Formé au théâtre classique, il a passé 14 ans au sein de la Royal Shakespeare Company et a interprété de grandes figures du répertoire, de Macbeth à Prospero. Cette formation a largement contribué à la gravité et à la précision qui caractérisent ses personnages de science-fiction.

Au cinéma, il a notamment joué Gurney Halleck dans Dune de David Lynch, en 1984, puis s’est aventuré dans la comédie avec Sacré Robin des Bois. Il a également démontré une autre facette de son talent dans le thriller Green Room et a prêté sa voix à de nombreux projets d’animation, dont Le Prince d’Égypte.