Orange lance un décodeur TV avec home cinéma intégré

Orange lance son Décodeur Home Cinema, un décodeur TV qui intègre quatre haut-parleurs conçus avec Bang & Olufsen. Disponible dès aujourd’hui avec la Livebox Max, il prend en charge le Dolby Atmos et peut accueillir deux enceintes arrière sans fil.

Un décodeur TV d’Orange avec home cinéma compatible Dolby Atmos

Le décodeur associe un woofer orienté vers les basses, deux haut-parleurs latéraux destinés à élargir la scène sonore et une voie centrale dédiée aux dialogues. Sagemcom fabrique le boîtier, tandis que Bang & Olufsen intervient sur la conception et le réglage acoustique. Orange annonce également une compatibilité 4K, HDR10+ et Dolby Vision pour l’image.

Orange fait aussi évoluer la partie logicielle. Ce modèle devient le premier décodeur Orange commercialisé en France sous Android TV, avec accès au Google Play Store et aux applications de streaming. Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max, Paramount+ et Canal+ figurent notamment parmi les services compatibles. Le boîtier conserve par ailleurs les fonctions de contrôle du direct et d’enregistrement dans le cloud.

Orange mise également sur une installation simplifiée : un seul câble HDMI suffit pour relier le décodeur au téléviseur, tandis que la connexion à la Livebox peut passer par le Wi-Fi. Une télécommande unique contrôle l’ensemble. Le boîtier peut enfin fonctionner comme une enceinte connectée et recevoir de la musique depuis un smartphone.

Deux enceintes sans fil peuvent compléter les quatre haut-parleurs intégrés. Elles se placent à l’arrière de la pièce et utilisent Dolby Atmos FlexConnect pour adapter automatiquement leur fonctionnement à la configuration du salon, sans imposer un emplacement précis. Orange devient le premier opérateur au monde à proposer cette technologie.

Le concept rappelle directement le Player Devialet de la Freebox Delta, lancé en 2018 puis retiré du catalogue de Free en 2023. Orange adopte toutefois une approche différente : le nouveau boîtier reste proche du format d’un décodeur TV classique et s’intègre à l’abonnement Livebox Max plutôt que d’être vendu comme un équipement audio autonome.

Disponible maintenant, voici le prix

L’offre Livebox Max coûte 47,99 euros par mois pendant un an pour un nouveau client, puis 57,99 euros par mois, avec un engagement de 12 mois. Le décodeur entraîne 50 euros de frais d’activation, auxquels s’ajoutent 40 euros de frais d’échange pour un client Orange existant. Les deux enceintes arrière nécessitent 80 euros supplémentaires. Orange utilise ainsi son offre la plus haut de gamme pour distribuer un équipement qui cherche à donner une nouvelle utilité au décodeur physique, alors que l’opérateur permet depuis 2025 d’accéder à Orange TV directement depuis de nombreux téléviseurs connectés.

Le décodeur et les enceintes adoptent enfin une démarche d’éco-conception avec des plastiques et des tissus 100 % recyclés et recyclables.