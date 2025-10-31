TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Orange lance la procédure pour racheter l’opérateur MasOrange
Actualité Mobiles et Tablettes

Orange lance la procédure pour racheter l’opérateur MasOrange

31 Oct. 2025 • 22:22
0

Orange a lancé le processus pour devenir l’unique propriétaire de MasOrange, le premier opérateur en Espagne. L’opérateur français a annoncé un accord non engageant avec le fonds d’investissement Lorca pour acquérir les 50 % qu’il ne détenait pas encore dans leur coentreprise espagnole.

Orange Logo Boutique

Un rachat à 4,25 milliards d’euros

L’accord valorise la transaction à 4,25 milliards d’euros, payables en numéraire. En devenant l’actionnaire unique, Orange souhaite consolider sa présence et réaffirmer son implication durable. « En détenant l’intégralité du capital, Orange confirme son engagement industriel à long terme en Espagne, ainsi que sa confiance dans MasOrange et son équipe de direction », a précisé le groupe dans son communiqué. Le montant annoncé met également fin aux spéculations, après qu’Orange a démenti mi-octobre une information de presse évoquant une offre revue à la hausse à 4,8 milliards d’euros.

Cette prise de contrôle totale marque une nouvelle étape pour MasOrange. L’entité est née du rapprochement annoncé en 2022 entre Orange et son concurrent Masmovil, racheté depuis par Lorca. La création de cette coentreprise, qui a hissé le nouvel opérateur à la première place en nombre de clients en Espagne, avait attiré l’attention des autorités de la concurrence.

La Commission européenne avait finalement donné son accord en février 2024, à la condition qu’une partie du réseau mobile de l’opérateur soit revendue à son concurrent Digi. Le chemin étant désormais dégagé sur le plan concurrentiel, Orange prévoit de signer un accord engageant avant la fin 2025. La finalisation de l’opération est attendue au premier semestre 2026, après consultation des instances représentatives du personnel et l’obtention des approbations réglementaires nécessaires.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

SFR Logo Mobiles / Tablettes

Vente de SFR : l’opérateur va être placé en procédure de sauvegarde

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs Mobiles / Tablettes

Quel est le meilleur opérateur entre Orange, SFR, Bouygues et Free ? Voici les résultats de l’Arcep

Orange Logo Mobiles / Tablettes

Orange lance un forfait 5G avec 400 Go

Orange Logo Mobiles / Tablettes

Orange lance un forfait 5G gratuit pour essayer son réseau

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Ligue 1 Plus Logo

Ligue 1+ est en approche sur PlayStation et Xbox

31 Oct. 2025 • 20:51
0 Hors-Sujet

Le service Ligue 1+, permettant de voir les matchs du football français, va prochainement être disponible sur PlayStation et Xbox. Ainsi,...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 31 octobre

31 Oct. 2025 • 20:50
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

ABUS Cadenas intelligent Everox One

[Prise en main] ABUS Everox One 61 : le cadenas connecté qui fait oublier les clés

31 Oct. 2025 • 20:46
0 Tests

Le cadenas connecté ABUS Everox One 61 incarne la nouvelle génération de sécurité intelligente, alliant robustesse...

Google Publicite Generee Par IA Intelligence Artificielle

Google diffuse sa première publicité générée par IA

31 Oct. 2025 • 20:23
0 Internet

Alors que les publicités générées par intelligence artificielle inondent les écrans depuis le lancement d’outils...

Sora OpenAI Logos

Sora d’OpenAI : payer pour générer davantage de vidéos IA devient possible

31 Oct. 2025 • 19:17
0 Internet

L’ère de l’expérimentation généreuse touche progressivement à sa fin pour Sora. OpenAI a officialisé...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Ventes de smartphones : Samsung devance Apple, mais l’iPhone 17 pourrait changer la donne

Ventes de smartphones : Samsung devance Apple, mais l’iPhone 17 pourrait changer la donne

31 Oct. 2025 • 20:58

image de l'article Apple se dit ouvert à l’idée de racheter des sociétés IA

Apple se dit ouvert à l’idée de racheter des sociétés IA

31 Oct. 2025 • 19:46

image de l'article Ouragan Melissa : Apple va faire un don pour aider les secours

Ouragan Melissa : Apple va faire un don pour aider les secours

31 Oct. 2025 • 18:16

image de l'article iPhone 18 Pro : déjà des informations sur les coloris

iPhone 18 Pro : déjà des informations sur les coloris

31 Oct. 2025 • 16:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site