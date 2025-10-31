Orange lance la procédure pour racheter l’opérateur MasOrange

Orange a lancé le processus pour devenir l’unique propriétaire de MasOrange, le premier opérateur en Espagne. L’opérateur français a annoncé un accord non engageant avec le fonds d’investissement Lorca pour acquérir les 50 % qu’il ne détenait pas encore dans leur coentreprise espagnole.

Un rachat à 4,25 milliards d’euros

L’accord valorise la transaction à 4,25 milliards d’euros, payables en numéraire. En devenant l’actionnaire unique, Orange souhaite consolider sa présence et réaffirmer son implication durable. « En détenant l’intégralité du capital, Orange confirme son engagement industriel à long terme en Espagne, ainsi que sa confiance dans MasOrange et son équipe de direction », a précisé le groupe dans son communiqué. Le montant annoncé met également fin aux spéculations, après qu’Orange a démenti mi-octobre une information de presse évoquant une offre revue à la hausse à 4,8 milliards d’euros.

Cette prise de contrôle totale marque une nouvelle étape pour MasOrange. L’entité est née du rapprochement annoncé en 2022 entre Orange et son concurrent Masmovil, racheté depuis par Lorca. La création de cette coentreprise, qui a hissé le nouvel opérateur à la première place en nombre de clients en Espagne, avait attiré l’attention des autorités de la concurrence.

La Commission européenne avait finalement donné son accord en février 2024, à la condition qu’une partie du réseau mobile de l’opérateur soit revendue à son concurrent Digi. Le chemin étant désormais dégagé sur le plan concurrentiel, Orange prévoit de signer un accord engageant avant la fin 2025. La finalisation de l’opération est attendue au premier semestre 2026, après consultation des instances représentatives du personnel et l’obtention des approbations réglementaires nécessaires.