Vente de SFR : l’opérateur va être placé en procédure de sauvegarde

SFR va être concerné par une procédure de sauvegarde financière accélérée au début du mois de juin, comme le rapporte BFM Business. C’est une étape décisive dans le processus de restructuration engagé par Patrick Drahi, le propriétaire de l’opérateur qui cherche à le vendre.

Une procédure de sauvegarde pour SFR

La procédure de sauvegarde financière accélérée cible uniquement les créanciers financiers. Contrairement à la sauvegarde classique, elle ne peut déboucher ni sur un redressement judiciaire ni sur une liquidation. Elle vise à accélérer la négociation avec les créanciers et se conclut en un mois.

Cette manœuvre s’inscrit dans un contexte de surendettement préoccupant. SFR traîne un passif de près de 15 milliards d’euros, que Patrick Drahi espère alléger rapidement. Pour cela, il envisage notamment de céder le réseau de fibre optique de l’opérateur dans les prochains mois. Ce dernier ne fera donc pas partie des actifs proposés à la vente.

La vente intéresse Orange, Bouygues Telecom et Free

Orange, Bouygues Telecom et Free suivent de très près le dossier de la vente de SFR. Ces opérateurs pourraient se partager les différents actifs de leur concurrence au logo rouge. Bouygues Telecom et Free s’intéressent tout particulièrement aux 19 millions d’abonnés mobile et aux 6 millions d’abonnés fixe. Orange, de son côté, viserait davantage les clients entreprise et une partie des fréquences mobiles, notamment en 4G et 5G.

Mais l’opération est loin d’être simple. Les acheteurs potentiels se montrent prudents. Ils redoutent, entre autres, les exigences de l’Autorité de la concurrence. Celle-ci pourrait imposer des contreparties importantes, comme l’arrivée d’un nouvel acteur sur le marché. Toutefois, son président, Benoît Cœuré, a récemment laissé entendre qu’il restait ouvert à une consolidation du secteur.

Patrick Drahi espère conclure un accord avant la fin de l’année. Reste que les négociations s’annoncent tendues, notamment entre Martin Bouygues et Xavier Niel. Les deux dirigeants, en désaccord de longue date, devront pourtant trouver un terrain d’entente s’ils souhaitent participer au futur partage de SFR.