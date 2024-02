La fusion d’Orange et MásMóvil en Espagne est validée par la Commission européenne

La consolidation du marché européen des télécoms marque un point : la Commission européenne a autorisé la fusion des activités espagnoles des opérateurs Orange et MásMóvil, après avoir obtenu qu’ils cèdent une partie de leur réseau mobile à leur concurrent Digi.

Feu vert pour le rapprochement d’Orange et MásMóvil

Les conditions imposées aux deux opérateurs « répondent pleinement aux problèmes de concurrence » qui avaient été identifiés et « préserveront un marché des télécommunications concurrentiel en Espagne, tant en termes de prix que de qualité, ainsi qu’en termes de déploiement du réseau 5G, dans l’intérêt des consommateurs », a indiqué la Commission européenne.

Orange et MásMóvil avaient annoncé en 2022 leur intention de fusionner leurs activités en Espagne dans une coentreprise détenue à parts égales, alors qu’ils sont respectivement deuxième et quatrième opérateurs parmi les plus importants sur ce marché. Mais la Commission européenne avait ouvert une enquête approfondie sur cette opération en avril 2023, craignant des effets négatifs considérables pour la concurrence si elle aboutissait à réduire de quatre à trois le nombre d’opérateurs dans le pays, avec notamment de possibles hausses de prix substantielles.

Pour répondre aux préoccupations de la Commission, gendarme de la Concurrence dans l’UE, Orange et MásMóvil se sont engagés à céder certaines fréquences à Digi, un opérateur virtuel concurrent qui sera ainsi en mesure de construire son propre réseau mobile. Par ailleurs, Digi pourra bénéficier d’un accord d’itinérance lui permettant d’utiliser en complément le réseau d’Orange/MásMóvil, une clause essentielle dans la mesure où le sien devrait s’avérer insuffisant pour couvrir la totalité du territoire espagnol.

La nouvelle co-entreprise desservira plus de 7,3 millions de clients de téléphonie fixe, plus de 30 millions de clients mobile et plus de 2,2 millions de clients TV, et gérera d’importants actifs informatiques et techniques pour assurer la meilleure couverture nationale FTTH et 4G/5G.

« Ce feu vert de la Commission européenne représente une avancée majeure pour le développement du Groupe en Europe », déclare Christel Heydemann, patronne d’Orange. « Cette co-entreprise avec MásMóvil créera un acteur unique, puissant et durable qui évoluera dans l’intérêt des clients espagnols. L’union des forces d’Orange et MásMóvil nous permettra d’atteindre la taille critique pour innover et investir pour l’avenir ».