Orange lance Fast Pass 5G+ pour un débit prioritaire temporaire

Orange commercialise désormais Fast Pass 5G+, une option payante qui donne accès à une bande passante dédiée lorsque le réseau mobile est fortement sollicité. Facturé 5 euros pour une période d’au moins 24 heures, ce service cible notamment les concerts, les festivals et les événements sportifs.

Le principe est simple : dans un stade plein ou au milieu d’un festival, des milliers de smartphones peuvent solliciter simultanément les mêmes antennes et ralentir les connexions. Le Fast Pass 5G+ permet aux clients éligibles d’accéder à une bande dédiée lorsque la cellule réseau atteint un taux d’occupation de 80 %, selon les conditions d’Orange. L’opérateur annonce des débits pouvant atteindre le double de ceux accessibles sans cette option.

Cette technologie repose sur le network slicing qui permet de réserver une partie des ressources du réseau à certains usages ou catégories d’abonnés. Orange entend ainsi améliorer la réactivité de la connexion dans les lieux très fréquentés pour envoyer des vidéos, partager des photos ou retrouver ses proches sans subir autant les effets de la congestion. Le bénéfice réel dépend toutefois de la couverture locale, des capacités de l’antenne et du nombre d’utilisateurs qui activent eux aussi le pass. Orange ne garantit aucun débit minimal.

L’option coûte 5 euros et s’arrête automatiquement à 23 h 59 le lendemain de son activation. Les clients peuvent programmer son activation à l’avance, un choix pratique avant un concert ou une rencontre sportive. Pour une activation le jour même, le service démarre immédiatement, sauf entre 23 heures et 3 heures du matin, période durant laquelle il ne prend effet qu’à 3 heures.

Le service nécessite un forfait Orange 5G ou 5G+ éligible, un smartphone compatible et une couverture 5G+ disponible. Il fonctionne uniquement en France métropolitaine. Cette limitation est importante : disposer d’un smartphone compatible ne suffit pas si la zone ne bénéficie pas du réseau nécessaire.

La priorité du réseau 5G devient une option payante

Le lancement soulève aussi la question de l’accès différencié aux ressources mobiles. En réservant une capacité supplémentaire aux clients qui paient, Orange met en place une distinction entre abonnés dans les situations de forte affluence. Toutefois, l’Arcep estimait en 2022 que le network slicing n’était pas en lui-même contraire à la neutralité du Net, à condition notamment de ne pas discriminer les contenus consultés.

Orange présente donc le Fast Pass 5G+ comme une solution ponctuelle pour les moments où la connexion devient essentielle. Reste à voir si les utilisateurs accepteront de payer un supplément pour améliorer leur réseau pendant quelques heures, alors que les performances dépendent toujours des conditions techniques sur place.