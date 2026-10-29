TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos [#BonPlan] Les promos High-Tech du 29 octobre
Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 29 octobre

8 min.
29 Oct. 2026 • 19:37
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Ecouteurs sans fil Apple AirPods Pro 3 à 209€ sur @Amazon
  • HOT! Booster de Batterie Voiture Noir 6000A à 24,99€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon avec le code X1HT40FF
  • HOT! The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch à 36,57€ sur @JoyBuy
  • [Précommande] Stellar Blade – Complete Edition sur Nintendo Switch 2 à 42€ sur @E.Leclerc
  • Clé USB 3.1 Lexar JumpDrive S80 – 128 Go à 15,90€ au lieu de 23,99€ sur @Amazon
  • Pack Console Nintendo Switch + Le Jeu Mario Kart 8 Deluxe à 199,99€ sur @Amazon
  • Console Nintendo Switch 2 – avec Mario Kart World & 3 Mois d’Abonnement au Nintendo Online (Dématérialisé – Via 70€ sur Carte de Fidélité) à 422,25€ au lieu de 492,25€ sur @Carrefour
  • Shokz OpenRun Pro 2 (S820) – écouteurs sport open-ear, Bluetooth 5.3, IP55, autonomie 12 h, USB-C à 77,13€ sur @AliExpress avec le code 11FR13
  • Montre connectée Garmin Forerunner 165 – écran AMOLED 1.2″, autonomie 11 jours, GPS, suivi cardio et sommeil à 98,66€ sur @AliExpress avec le code 11FR13
  • Tablette 12.1″ POCO Pad M1 – 8/256Go, 2.5K 120Hz, Snapdragon 7s Gen 4, 12000mAh, Wi-Fi à 132,70€ sur @AliExpress avec le code 11FR24
  • HOT! SSD interne Netac NV3000 M2 – 1 To à 92,39€ sur @AliExpress avec le code 11FR13
  • Montre connectée sportive Garmin Forerunner 255 – GPS, 46 mm, écran 1,3″, autonomie 14 jours, NFC, 5 ATM à 125,28€ sur @AliExpress avec le code 11FR24
  • Capteur de Porte et Fenêtre ZigBee sans Fil – Compatible avec Alexa/Google Home, SONOFF Zigbee Hub Requis, Piles Incluses à 9,99€ au lieu de 11,75€ sur @Amazon
  • Routeur de voyage ASUS RT-BE58 Go – Wi-Fi 7 BE3600, WAN 2,5 Gb/s, VPN WireGuard, USB-C à 67,20€ au lieu de 97,80€ sur @Amazon

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v6 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • HOT! Smartphone BlackView Wave 7c 64Go (16Go de Ram, 5000mAH, 6,56″, Android 16) à 129,99€ sur @Amazon
  • Smartphone Google Pixel 11 Pro 256 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement à 7€/mois (via Bonus de reprise 150€ et ODR Google 150€) à 689,90€ au lieu de 1199€ sur @Bouygues Telecom
  • Smartphone Google Pixel 11 Pro XL 512 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement 24 mois (via bonus reprise 150€ et ODR Google 200€) à 621,90€ sur @Bouygues Telecom
  • Pack Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go + écouteurs Galaxy Buds4 Pro à 1299€ sur @Boulanger, soit 1069€ via 200€ de bonus reprise
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 8 + 256 Go, bleu à 289€ sur @Amazon (vendeur tiers, expédié par Amazon)

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Xbox Series S – (via retrait dans 20 magasins uniquement) à 299€ sur @E.Leclerc

➡️ Jeux :

  • The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition sur PS5 à 29,99€ sur @Micromania
  • The Outer Worlds 2 sur PS5 ou Xbox Series X à 17,99€ sur @Cdiscount
  • [Précommande] Minecraft sur Nintendo Switch 2 (comprend Super Mario Pack Spécial Mash-Up) à 22,99€ au lieu de 28,58€ sur @Amazon
  • [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Cultura
  • Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 32,63€ sur @Amazon
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Auchan
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @E.Leclerc
  • [Porteur Mégacarte] Offre de reprise Boosté pour la Console de jeu Nintendo Switch 2 Édition The Legend of Zelda à 289,99€ sur @Micromania
  • HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + JBL Quantum 100P offert à 79,99€ sur @JoyBuy
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 – avec Porte-Clés & Sous-Bock (+10€ Fidélité pour les Adhérents) à 59,99€ sur @Fnac
  • Batman Arkham Trilogy sur Nintendo Switch 1|2 à 24,99€ sur @E.Leclerc

➡️ Accessoires Consoles / périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

  • NAS UGREEN DH2300 + batterie US2000 – 2 baies, 4Go RAM, HDMI 4K, NFC, 1GbE, UPS 6000mAh à 235,58€ au lieu de 275€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

  • Ordinateur Portable 16″ Apple MacBook Pro Portable avec M5 Max, CPU 18 Cœurs et GPU 32 cœurs à 3999€ au lieu de 4515,30€ sur @Amazon
  • PC Fixe CyberPowerPC – Intel Ultra 5 225F, RTX 5060 Ti, RAM 16 Go DDR5, SSD 1 To, Windows 11 à 999,99€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Blackview MP20 Mini PC AMD Ryzen 3 3300U 3,5GHz, 16 Go DDR4, 512 Go SSD à 264,99€ au lieu de 368,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte graphique ASRock RX 9070 Challenger 16 Go à 669,99€ sur @JoyBuy avec le code LV6P0u
  • Processeur AMD Ryzen 7 5700X – 8 cœurs, 16 threads, 3,4 GHz de base, 4,6GHz en boost, TDP de 65W, socket AM4 à 128,41€ sur @AliExpress avec le code WOFR13

➡️ Écrans PC :

  • HOT! Écran PC 32″ TCL 32G64 – QD-Mini LED, QHD, 180Hz, 1ms, FreeSync/G-Sync à 299€ au lieu de 399€ sur @Son-vidéo
  • Blackview DCM6 Triple Ecran Pc Portable Ultra-Fin,14 « FHD 1080P IPS Moniteur pour Ordinateur Portable Certifié à 269,99€ sur @Amazon
  • Ecran PC 27″ HKC G27H2DPro – QHD, 200Hz, Dalle IPS, 1ms à 108,79€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Patrick Stewart Charles Xavier Professeur X

Patrick Stewart, le célèbre Professeur X des films X-Men, est mort

29 Oct. 2026 • 22:01
0 Geekeries

L’acteur britannique Patrick Stewart, devenu une figure incontournable de la culture geek grâce à X-Men et Star Trek, est mort le 28...

Impots Logo

Piratage des impôts : un deuxième suspect de 16 ans mis en examen

29 Oct. 2026 • 20:52
0 Internet

L’enquête sur le piratage des impôts et plus particulièrement de la Direction générale des finances publiques...

Chrome Remplissage Formulaire Gemini

Google Chrome utilise Gemini pour remplir les formulaires depuis Gmail

29 Oct. 2026 • 19:28
0 Logiciels

Google fait évoluer le remplissage automatique de Chrome en lui permettant de récupérer des informations directement dans Gmail....

Asha Sharma Xbox

La patronne de Xbox assure que la demande de consoles dépasse l’offre

29 Oct. 2026 • 19:01
0 Jeux vidéo

La patronne de Xbox, Asha Sharma, affirme que la demande de consoles dépasse actuellement les stocks disponibles, alors que les ventes de...

Engie Logo

Engie piraté : des données de clients français dérobées

29 Oct. 2026 • 18:08
0 Internet

Le fournisseur d’énergie Engie confirme une fuite de données touchant certains de ses clients en France. Des pirates ont...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article App Store : après l’Europe, Apple continue de baisser la commission

App Store : après l’Europe, Apple continue de baisser la commission

29 Oct. 2026 • 20:27

image de l'article Apple change l’image de l’iPad mini 8 en Corée du Sud pour éviter une polémique

Apple change l’image de l’iPad mini 8 en Corée du Sud pour éviter une polémique

29 Oct. 2026 • 20:11

image de l'article Apple dit n’être qu’au début d’optimiser macOS pour les Mac tactiles

Apple dit n’être qu’au début d’optimiser macOS pour les Mac tactiles

29 Oct. 2026 • 18:29

image de l'article MacBook Pro OLED tactile : Samsung est le seul fournisseur de l’écran

MacBook Pro OLED tactile : Samsung est le seul fournisseur de l’écran

29 Oct. 2026 • 17:46

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site