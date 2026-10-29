La fin de Reddit sans compte : la connexion va devenir obligatoire

Reddit annonce un changement majeur : il faudra bientôt avoir obligatoirement un compte et se connecter pour consulter le site. Annoncée par Steve Huffman (spez), le patron de Reddit, lors de la présentation des résultats financiers trimestriels, cette évolution sera d’abord testée dans certains pays hors des États-Unis. Reddit entend mieux protéger ses données, renforcer son modèle publicitaire et répondre au recul du trafic provenant des moteurs de recherche.

La fin de Reddit sans compte

Jusqu’ici, Reddit permettait de lire les discussions et subreddits sans créer de compte, une particularité qui en faisait une ressource accessible depuis Google ou d’autres moteurs de recherche. Cette ouverture va progressivement laisser place à une expérience réservée aux utilisateurs connectés. Steve Huffman a confirmé que les premiers tests débuteront au quatrième trimestre de 2026 dans des pays en dehors des États-Unis. Aucun calendrier précis n’a encore été communiqué pour un déploiement mondial.

La portée exacte de la restriction reste à préciser : Reddit n’a pas encore expliqué ce que verra un internaute qui ouvre un lien sans être connecté ni si tous les contenus seront concernés de la même manière. Le changement pourrait notamment compliquer le partage de discussions avec des proches qui ne possèdent pas de compte, ainsi que la consultation ponctuelle de témoignages, de conseils techniques ou de réponses trouvées via un moteur de recherche comme Google.

L’intelligence artificielle et le scraping dans le viseur

Reddit justifie aussi cette décision par la protection de son immense base de discussions. La plateforme affirme que la majorité des accès non autorisés à ses données passent par la navigation sans connexion. Ces contenus intéressent particulièrement les entreprises d’intelligence artificielle qui peuvent exploiter des conversations humaines pour développer ou améliorer leurs modèles. Reddit continuera toutefois à conclure des accords de licence avec certains acteurs, dont Google et OpenAI, en encadrant contractuellement l’utilisation de ses données.

La plateforme cherche également à limiter le scraping, c’est-à-dire la collecte automatisée de contenus à grande échelle. Reddit a déjà engagé des actions judiciaires contre plusieurs entreprises qu’il accuse d’avoir récupéré ses données sans autorisation. L’obligation de connexion doit rendre certains accès plus difficiles et donner à l’entreprise davantage de contrôle sur la consultation de son contenu. Elle ne signifie cependant pas que toute collecte automatisée deviendra impossible.

Un recul du trafic venu des moteurs de recherche

Cette annonce intervient alors que Reddit constate une baisse du trafic apporté par les moteurs de recherche. Selon Steve Huffman, le nombre de visites provenant de Google et d’autres plateformes a diminué de plus d’un million par semaine en moyenne au cours d’octobre 2026. Le trafic Web et les consultations sans connexion sont particulièrement touchés. L’essor des réponses générées par l’IA dans les moteurs de recherche pourrait contribuer à cette évolution, même si les chiffres communiqués par Reddit ne permettent pas d’attribuer toute la baisse à cette seule cause.

Pour Reddit, les utilisateurs connectés représentent déjà plus de 80 % de la monétisation quotidienne de la plateforme. Ils permettent notamment un ciblage publicitaire plus précis et une meilleure personnalisation du contenu. Steve Huffman affirme que l’entreprise n’a pas besoin de connaître l’identité réelle de chaque utilisateur : elle souhaite avant tout qu’il soit connecté. Reddit prévoit parallèlement de remettre en place un mode de navigation privée dans son application afin de proposer une autre manière de consulter le service.

Le changement marque un tournant pour un site qui a longtemps permis de parcourir librement ses communautés. Il faudra voir maintenant comment Reddit définira les limites de cette nouvelle politique et si les tests conduiront à une restriction généralisée de l’accès sans compte.