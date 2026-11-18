La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a sanctionné Macif Vie, filiale d’assurance-vie du groupe Macif, à hauteur de 5 millions d’euros pour plusieurs manquements au RGPD. L’assureur conservait notamment près de 1,8 million de mots de passe de clients en clair, sans protection cryptographique adaptée. Des données personnelles étaient également conservées pendant plusieurs années au-delà des durées autorisées.

1,8 million de mots de passe accessibles sans protection

L’affaire avait commencé en décembre 2023 après un signalement concernant les pratiques de conservation des mots de passe et des informations renseignées par les clients dans leur espace personnel. La CNIL avait ensuite procédé à un contrôle dans les locaux de la société à Niort le 14 mai 2024.

Lors de son contrôle, elle a découvert que Macif Vie stockait près de 1,8 million de mots de passe permettant à ses clients d’accéder à leur espace personnel directement en clair sans aucune fonction de hachage. Ainsi, toute personne ayant accès à la base de données pouvait lire les mots de passe sans avoir à les déchiffrer.

La situation ne s’est pas immédiatement améliorée après le contrôle. En juillet 2024, l’entreprise avait commencé à utiliser une fonction de hachage obsolète, baptisée ora_hash, qui ne comportait pas de sel cryptographique. Il a fallu attendre le 25 avril 2026, après la réception du rapport de sanction, pour que Macif Vie adopte finalement une solution conforme aux recommandations de sécurité, reposant sur Argon2 et un sel aléatoire. La CNIL estime que le risque a donc perduré près de deux ans après son premier contrôle.

Les problèmes de sécurité concernaient également les accès internes. La base de données regroupant les informations de 1,3 million de clients disposant d’un contrat d’assurance-vie en cours était accessible à travers un compte générique partagé entre huit salariés. Un autre compte administrateur permettant de visualiser les différentes tables de données était lui aussi partagé. Cette organisation empêchait d’identifier précisément quel employé avait consulté ou modifié les informations. La CNIL considère que ces pratiques ne garantissaient ni une authentification suffisante ni une traçabilité correcte des opérations.

Certaines données étaient conservées pendant 21 ans

L’autorité a également relevé des durées de conservation disproportionnées. Les informations renseignées dans les formulaires de contact, accompagnées des messages et des éventuelles pièces jointes, étaient conservées en base active depuis novembre 2010. Lors du contrôle de mai 2024, certaines données avaient donc près de 14 ans. Parmi elles figuraient notamment des informations bancaires renseignées par les clients.

Plus inquiétant encore, les journaux de connexion conservaient des identifiants et des mots de passe pendant des durées pouvant atteindre 21 ans. La CNIL a notamment retrouvé des données de connexion datant de 2003 ainsi que des mots de passe appartenant à 8 628 clients enregistrés depuis juillet 2019. Ces pratiques contrevenaient aux règles du RGPD qui imposent de supprimer ou d’anonymiser les informations lorsque leur conservation n’est plus nécessaire.

Macif reconnaît la sanction et affirme s’être mise en conformité

La CNIL a finalement retenu deux catégories de manquements : l’insuffisance des mesures de sécurité prévues par l’article 32 du RGPD et le non-respect du principe de limitation de la durée de conservation des données, inscrit dans son article 5. Elle a fixé l’amende à 5 millions d’euros en tenant compte de la gravité des pratiques, du nombre de personnes concernées et des capacités financières du groupe.

De son côté, Macif a indiqué avoir « engagé une collaboration pleine et entière avec la CNIL ». L’assureur souligne avoir pris des mesures correctives pendant la procédure, notamment concernant le stockage des mots de passe, les comptes partagés et la suppression des données devenues inutiles. La CNIL a d’ailleurs estimé que la société était désormais en conformité et n’a donc pas prononcé d’injonction supplémentaire.

La sanction ne signifie pas qu’une fuite de données ou un piratage des comptes clients a été constaté. Macif Vie avait notamment fait valoir l’absence d’incident de sécurité ayant entraîné une compromission des données. La CNIL considère néanmoins que leur exposition à un risque aussi important constituait déjà un manquement au RGPD, indépendamment de l’existence d’une attaque informatique.