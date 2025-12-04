TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet American Express écope d’une amende en France pour ses cookies publicitaires
Internet

American Express écope d’une amende en France pour ses cookies publicitaires

4 Déc. 2025 • 8:56
1

L’autorité française de protection des données (CNIL) a infligé une amende de 1,5 million d’euros à la filiale française d’American Express. Cette sanction fait suite à plusieurs violations des règles relatives au consentement des utilisateurs pour le dépôt de cookies sur son site Internet français.

American Express Gold Carte Bancaire

Multiples manquements dans la gestion des cookies

La CNIL reproche à la filiale française du troisième émetteur mondial de cartes bancaires après Visa et Mastercard plusieurs infractions concernant l’utilisation des cookies. L’enquête a révélé que la société ne respectait pas le choix des internautes concernant leur activité en ligne.

Plusieurs manquements spécifiques d’American Express ont été identifiés par l’autorité :

  • Des cookies étaient déposés sur l’appareil de l’utilisateur dès son arrivée sur le site, avant toute action de sa part sur le bandeau de consentement.
  • Des traceurs à des fins publicitaires étaient installés même après un refus explicite de l’utilisateur.
  • La lecture de cookies se poursuivait après que l’internaute avait retiré son consentement.

Le montant de l’amende a été déterminé en considérant plusieurs éléments. La CNIL a souligné que l’entreprise avait enfreint plusieurs obligations visant à protéger le consentement des utilisateurs, que ce soit en l’absence de consentement, malgré un refus, ou après un retrait.

L’autorité a également pris en compte le fait que les règles sur les cookies sont établies de longue date et largement diffusées. Toutefois, la sanction a été modulée par la mise en conformité d’American Express, réalisée au cours de la procédure.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Logo Icone Application Internet

Google et Shein : lourdes amendes en France pour les cookies publicitaires

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Isaacman NASA

La NASA en pleine tourmente : Jared Isaacman défendrait un plan de réforme « anti-science »

4 Déc. 2025 • 11:30
0 Hors-Sujet

Le milliardaire et entrepreneur technologique Jared Isaacman a de nouveau été auditionné au Sénat dans le cadre de sa possible...

Roblox Logo

Roblox est inaccessible en Russie : les minorités sexuelles dans le viseur de Moscou

4 Déc. 2025 • 10:15
0 Internet

La plateforme de jeux en ligne Roblox est désormais inaccessible en Russie. Les autorités locales ont ordonné son retrait, invoquant...

Android 16 QPR2

Android 16 : Google propose des mises à jour plus fréquentes

3 Déc. 2025 • 20:32
0 Mobiles / Tablettes

Avec le déploiement en cours de la deuxième grosse mise à jour d’Android 16, Google concrétise sa nouvelle...

bons plans de Noel Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 3 décembre (livraison avant Noël)

3 Déc. 2025 • 19:45
0
Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour novembre 2025

3 Déc. 2025 • 19:10
0 Mobiles / Tablettes

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié les données pour le déploiement de la 4G et de la 5G par les...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article MLB The Show Mobile : Sony a développé une version iOS native de son célèbre jeu de sport (et c’est une première)

MLB The Show Mobile : Sony a développé une version iOS native de son célèbre jeu de sport (et c’est une première)

4 Dec. 2025 • 11:50

image de l'article Le gouverneur de Californie regrette que Tim Cook se soit entièrement soumis à l’administration Trump

Le gouverneur de Californie regrette que Tim Cook se soit entièrement soumis à l’administration Trump

4 Dec. 2025 • 10:30

image de l'article L’apnée du sommeil, l’hypertension de l’Apple Watch et la santé auditive des AirPods arrivent dans de nouveaux pays

L’apnée du sommeil, l’hypertension de l’Apple Watch et la santé auditive des AirPods arrivent dans de nouveaux pays

4 Dec. 2025 • 9:14

image de l'article Apple retire déjà John Giannandrea, l’ex-responsable de l’IA, de sa page des dirigeants

Apple retire déjà John Giannandrea, l’ex-responsable de l’IA, de sa page des dirigeants

4 Dec. 2025 • 8:37

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site