Avengers Endgame redevient le plus gros succès au box-office, battant Avatar

Avengers: Endgame reprend à Avatar le titre du film qui a connu le plus gros succès de tous les temps au box-office. Grâce à sa ressortie Avengers : Endgame Extended, le blockbuster de Marvel atteint désormais 2,925 milliards de dollars, contre 2,923 milliards de dollars pour le film de James Cameron.

Avengers: Endgame redevient le film numéro 1 au box-office

Sorti en 2019, Avengers: Endgame avait déjà détrôné Avatar avec 2,79 milliards de dollars de recettes. Le film de James Cameron avait ensuite repris la première place grâce à plusieurs ressorties, avant que Disney et Marvel ne relancent leur blockbuster au cinéma le 23 septembre.

Cette nouvelle sortie, qui a pour nom Avengers : Endgame Extended en France (et Avengers Endgame: Encore dans d’autres pays), vise notamment à préparer le public à Avengers: Doomsday qui sortira le 16 décembre au cinéma. La ressortie comprend des images inédites et un aperçu exclusif du prochain film des frères Russo, ce qui a contribué à attirer les spectateurs dans plus de 3 000 salles à travers le monde.

Avengers : Endgame Extended a rapporté 86 millions de dollars lors de son premier week-end, dont 26 millions en Amérique du Nord et 60 millions de dollars à l’international. Cette performance avait déjà fait grimper le total du film à 2,885 milliards de dollars, à seulement 39 millions de dollars d’Avatar.

Le changement de place s’est finalement produit quelques jours plus tard. Avec 2,925 milliards de dollars, Avengers: Endgame ne dispose que d’une avance d’environ 1,8 million de dollars sur Avatar, ce qui laisse une marge particulièrement faible entre les deux films.

Disney domine le classement

Le nouveau record renforce également la domination de Disney au sommet du box-office mondial. Le groupe possède désormais sept des dix films ayant généré le plus de recettes de l’histoire, tandis que Marvel Studios a dépassé les 35 milliards de dollars avec ses 38 films sortis au cinéma.

Cette performance intervient alors que Marvel prépare le prochain grand rendez-vous de son univers cinématographique. Avengers: Doomsday réunira notamment les Avengers, les Quatre Fantastiques, les X-Men, les Wakandais, les Thunderbolts et les Talokanil, avec Anthony et Joe Russo à la réalisation.

Robert Downey Jr. reviendra également dans Avengers: Doomsday, mais dans le rôle de Victor von Doom, alias Docteur Doom, plutôt que celui de Tony Stark/Iron Man.