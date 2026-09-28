Avengers Endgame Encore : la ressortie engrange 86 millions de dollars

Sept ans après sa sortie, Avengers: Endgame continue de remplir les salles. Sa nouvelle version Encore a rapporté 86 millions de dollars dans le monde pour son premier week-end, assez pour s’installer en tête du box-office mondial et rapprocher le film du record historique détenu par Avatar.

Une ressortie devant les nouveautés

D’après les chiffres communiqués par Disney, les recettes se répartissent entre 26 millions de dollars en Amérique du Nord et 60 millions sur les autres marchés. Le studio présente ce démarrage comme le deuxième plus important jamais enregistré dans le monde pour une ressortie. Le résultat reste une estimation de fin de week-end, susceptible d’être légèrement ajustée lorsque les exploitants auront transmis leurs chiffres définitifs.

Aux États-Unis et au Canada, le film a été projeté dans 3 060 cinémas. Ses 26 millions lui permettent de dépasser de peu les 25,5 millions réalisés en 2025 par la ressortie du vingtième anniversaire de Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith. La comparaison est révélatrice : Endgame ne s’est pas contenté d’attirer les collectionneurs de séances événementielles, il a devancé plusieurs nouveautés sorties le même week-end.

Cette performance porte ses recettes nord-américaines cumulées à environ 884 millions de dollars. À l’international, Variety indique que le blockbuster devient le deuxième film à dépasser deux milliards de dollars hors Amérique du Nord.

La ressortie arrive alors que Marvel enchaîne les résultats spectaculaires. Le studio revendique désormais 35,075 milliards de dollars de recettes mondiales pour 38 films. KultureGeek a d’ailleurs suivi la trajectoire hors norme de Spider-Man: Brand New Day, autre production récente ayant fortement contribué à cette domination.

Endgame se rapproche de nouveau d’Avatar

Le chiffre le plus observé reste celui du cumul mondial. Avec Encore, Avengers: Endgame atteint désormais 2,885 milliards de dollars. Il ne lui manquerait plus que 39 millions pour rejoindre Avatar, toujours premier du classement mondial avec un total proche de 2,92 milliards.

Ce duel n’est pas nouveau. En 2019, Endgame avait brièvement dépassé le film de James Cameron avant qu’une nouvelle exploitation d’Avatar ne lui rende la première place. Les recettes ajoutées cette fois-ci relancent donc la course, mais elles ne garantissent pas un nouveau renversement : les 86 millions correspondent au lancement mondial, période généralement la plus forte, et le rythme devrait diminuer lors des semaines suivantes.

Le parcours initial du film donne néanmoins une idée de sa puissance commerciale. Lors de sa sortie en 2019, il avait encaissé 1,2 milliard de dollars dès son premier week-end mondial, un seuil qu’aucun autre film distribué par un membre de la Motion Picture Association n’avait franchi aussi vite.

Une campagne conçue pour Avengers: Doomsday

Encore n’est pas seulement une copie remise en circulation. Cette édition inclut de nouvelles images qui préparent Avengers: Doomsday, attendu le 18 décembre 2026. Anthony Russo a précisé que les ajouts ne modifient pas le film de 2019 : ils approfondissent certains éléments de son récit tout en installant la suite. Robert Downey Jr. y revient dans un autre rôle, celui de Victor von Doom, après avoir incarné Tony Stark pendant plus d’une décennie. La première bande-annonce de Avengers: Doomsday avait déjà officialisé cette nouvelle incarnation.

Disney s’est aussi servi de la ressortie pour pousser Infinity Vision, sa certification destinée aux grandes salles premium. Plus de 1 300 écrans sur les quelque 3 000 mobilisés disposaient de ce label, et ils auraient généré environ 52 % des recettes du week-end. Infinity Vision impose notamment une projection laser, une grande surface d’écran et un dispositif sonore haut de gamme, sans constituer pour autant un format technique propriétaire comparable à l’IMAX.

Le groupe avait déjà présenté Infinity Vision comme une nouvelle certification premium. Son utilisation sur Endgame offre maintenant un premier indicateur public de sa capacité à concentrer les entrées sur des séances plus chères, à quelques mois de la sortie de Doomsday.