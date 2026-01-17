TENDANCES
Avengers Doomsday : les teasers ont dépassé un milliard de vues
Geekeries et Insolite

Avengers Doomsday : les teasers ont dépassé un milliard de vues

3 min.
17 Jan. 2026 • 8:00
0

Marvel a réussi son pari avec le marketing d’Avengers : Doomsday par une série de teasers diffusés d’abord dans les salles de cinéma, puis sur Internet. Cette approche non conventionnelle, qui a d’abord privé le Web des images officielles pendant plusieurs jours, a engendré un engagement massif totalisant 1,02 milliard de vues cumulées selon The Hollywood Reporter.

Avengers Doomsday Steve Rogers Chris Evans

Le marketing d’Avengers: Doomsday commence fort

Marvel a débuté sa campagne mi-décembre en projetant un premier teaser centré sur Steve Rogers, visible uniquement avant les séances d’Avatar : De feu et de cendres. Contrairement aux lancements habituels synchronisés immédiatement en ligne ou liés à des événements télévisés majeurs comme des championnats sportifs, Marvel a attendu cinq jours avant de publier officiellement la vidéo sur Internet.

Ce choix s’est poursuivi chaque semaine avec trois autres teasers exclusifs aux salles obscures. Ces vidéos mettent successivement en scène Thor, les X-Men et un dernier segment montrant Shuri (Black Panther) et M’Baku rencontrant Ben Grimm des Quatre Fantastiques. Malgré la conscience chez Marvel que des versions piratées filmées au smartphone circuleraient sur Internet avant la mise en ligne officielle, cette fuite anticipée n’a pas freiné l’enthousiasme, bien au contraire.

Des chiffres records sans l’appui des grands événements médiatiques

L’impact de cette stratégie se mesure par des statistiques impressionnantes sur YouTube et les réseaux sociaux, surpassant les standards habituels du studio. Le volume social moyen pour chaque teaser a été supérieur de 188 % par rapport aux lancements classiques de Marvel. Sur des plateformes clés comme Instagram et TikTok, les quatre vidéos combinées ont établi de nouveaux records de visionnage, atteignant respectivement 505 millions et 103 millions de vues.

Pour mettre en perspective ce milliard de vues, il faut noter que ces chiffres sont purement organiques, sans l’appui d’une diffusion télévisée massive. À titre de comparaison, la bande-annonce de Deadpool & Wolverine avait atteint le record de 365 millions de vues en 24 heures, mais ce chiffre incluait plus de 100 millions de téléspectateurs du Super Bowl. Plus récemment, Les Quatre Fantastiques : Premiers pas a généré 202 millions de vues en 24 heures, mais bénéficiait d’un événement médiatique avec le casting.

Pas encore d’image de Robert Downey Jr. en Docteur Fatalis

Cette campagne prépare le terrain pour la sortie du film le 16 décembre, marquant le retour des réalisateurs Joe et Anthony Russo. Ce volet, ainsi que Avengers: Secret Wars prévu pour 2027, signent aussi le retour de Robert Downey Jr., cette fois dans le rôle de Doctor Fatalis.

Marvel tire une fierté particulière du fait que cet engouement massif a été généré sans même montrer Robert Downey Jr. dans les premiers teasers. Cela prouve, selon le studio, qu’il existe un intérêt passionné et intact pour les personnages historiques et leurs acteurs d’origine, indépendamment de la présence de la nouvelle menace principale.

