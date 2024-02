Deadpool & Wolverine : la bande-annonce bat le record du nombre de vues en 24 heures

La demande pour le film Deadpool & Wolverine est importante, à tel point que la bande-annonce a enregistré 365 millions de vues lors des premières 24 heures. C’est un nouveau record. Le précédent était détenu par Spider-Man : No Way Home avec 355,5 millions de vues.

Record de vue pour Deadpool & Wolverine

Disney n’entre pas dans les détails concernant son comptage du nombre de vues. Mais il faut se douter que cela englobe la bande-annonce de Deadpool & Wolverine sur les chaînes YouTube mondiales de Marvel, ainsi que celle de Ryan Reynolds et la diffusion sur des chaînes d’autres médias, tout comme les réseaux sociaux avec X (ex-Twitter), TikTok, Facebook et Instagram.

La bande-annonce sur la chaîne YouTube de Marvel France compte plus de 59 000 vues pour la version VF et plus de 24 000 vues sur la version VOST. La chaîne FilmsActu recense plus de 426 000 vues pour la version VF et plus de 352 000 vues pour la version VOST. Du côté de la chaîne YouTube Marvel principale, à savoir la chaîne américaine, le trailer a enregistré 16 millions de vues.

Il faut savoir que Disney et Marvel ont profité du Super Bowl pour diffuser la bande-annonce. Est-ce que Disney prend en compte le nombre de spectateurs à la télévision ici ? Ou s’agit-il uniquement des vues en ligne ? Pas de réponse.

Le film Deadpool & Wolverine sortira le 24 juillet prochain au cinéma.