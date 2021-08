Spider-Man No Way Home : la bande-annonce bat le record d’Avengers Endgame

Spider-Man : No Way Home a frappé très fort avec sa bande-annonce, au point de battre le record d’Avengers Endgame concernant le nombre de vues dans les premières 24 heures.

Spider-Man est plus fort que les Avengers

La bande-annonce de Spider-Man : No Way Home a cumulé 355,5 millions de vues dans les 24 premières heures. Cela regroupe les différents supports, à savoir YouTube et les réseaux sociaux. En comparaison, Avengers : Endgame avait comptabilisé 289 millions de vues sur la même période. Le nouveau record pour Spider-Man est donc plus que notable, sachant que le quatrième film Avengers était plus qu’attendu par les fans de Marvel. Cela s’est d’ailleurs ressenti au cinéma, puisqu’il a été temporairement le plus gros succès de tous les temps au box-office. Mais Avatar a repris la première place il y a quelques mois grâce à une nouvelle sortie au cinéma. Il a généré 2,8 milliards de dollars de recettes

En plus d’annoncer le record, Sony Pictures dévoile que la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home a généré le plus grand nombre de mentions sur les réseaux sociaux pour une avant-première de film au cours des 24 premières heures, avec 4,5 millions de mentions dans le monde entier. En prenant uniquement en compte les États-Unis, il y a eu 2,91 millions de mentions, soit près du double de celles pour la bande-annonce d’Avengers : Endgame.

Le nouveau Spider-Man sortira au cinéma le 15 décembre prochain. Ce film est très attendu, notamment pour le multivers. La bande-annonce a déjà montré le retour de Docteur Octopus et suggère fortement la présence du Bouffon Vert et d’autres méchants vus dans les précédents films. Aussi, tout porte à croire que Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui ont incarné l’Homme-araignée avant Tom Holland, seront présents.