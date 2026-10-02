Neurable One : ce casque sans fil analyse l’activité du cerveau pour détecter la fatigue mentale

Neurable poursuit son pari de faire entrer l’électroencéphalographie dans les objets du quotidien. Avec le Neurable One, la société américaine lance son premier casque entièrement conçu en interne, sans Master & Dynamic. Vendu 499 dollars, il associe écoute musicale, réduction de bruit et mesure continue de l’activité cérébrale.

Douze capteurs EEG cachés dans les coussinets

Le casque embarque 12 capteurs EEG intégrés directement aux coussinets. Ils enregistrent les signaux électriques produits par le cerveau, tandis que les algorithmes de Neurable tentent d’en extraire des indicateurs liés à l’attention, à l’effort mental ou à la fatigue.

L’application peut notamment suivre le niveau de concentration et suggérer une pause lorsque l’activité mesurée indique une baisse des capacités. Neurable introduit aussi une mesure baptisée Brain Battery et l’Alpha Peak Frequency, que son fondateur Ramses Alcaide présente comme « l’équivalent de la variabilité cardiaque pour le cerveau ».

Cette approche rappelle les recherches d’Apple sur l’interprétation des signaux cérébraux avec des écouteurs, tandis que l’EEG est déjà utilisé pour étudier les effets de certains usages numériques sur l’activité cérébrale.

Un casque audio avant d’être un outil de neurotechnologie

Concernant la partie audio proprement dite, le Neurable One dispose de transducteurs en béryllium de 40 mm, de six microphones et d’une réduction active du bruit. L’autonomie atteint 22 heures en écoute classique, mais tombe à environ 12 heures lorsque le suivi EEG est activé. Logique.

Des données à interpréter avec prudence

Neurable précise que son produit ne lit ni les pensées ni les émotions et qu’il ne constitue pas un dispositif médical. La qualité d’un EEG grand public peut également varier selon le contact des capteurs avec la peau, les mouvements ou les cheveux.

Les précommandes sont ouvertes à 499 dollars, avec de premières livraisons prévues en novembre aux États-Unis. Tel qu’il est présenté, Neurable One semble surtout illustrer une tendance émergente : après le rythme cardiaque, le sommeil ou la température, les fabricants veulent désormais transformer l’activité cérébrale en une nouvelle donnée de santé exploitable au quotidien.