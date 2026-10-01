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Boston Dynamics redessine la main d’Atlas pour préparer sa production à grande échelle

3 min.
1 Oct. 2026 • 19:46
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Boston Dynamics continue d’améliorer son robot Atlas, et souhaite désormais fabriquer son humanoïde en série. Cette transition passe notamment par une nouvelle main robotique, pensée moins pour ressembler à celle d’un être humain que pour être robuste, réparable et suffisamment polyvalente pour travailler dans des environnements industriels.

Quatre doigts et 13 degrés de liberté

Le nouveau système préhenseur d’Atlas dispose de trois doigts et d’un pouce, pour un total de 13 degrés de liberté, contre sept auparavant. Les doigts peuvent notamment s’écarter latéralement, ce qui facilite la prise d’outils équipés d’une poignée ou d’une gâchette, comme une perceuse ou une torche de soudage.

Atlas Nouvelle Main

Boston Dynamics assume donc un design moins anthropomorphe que celui adopté par certains concurrents. Alberto Rodriguez, directeur du comportement robotique d’Atlas, résume cette philosophie : « Les mains imposent des compromis impitoyables ». Selon lui, vouloir reproduire fidèlement la main humaine conduit souvent à sacrifier la fiabilité, le coût ou la facilité de fabrication.

Une main conçue pour survivre à l’usine

La nouvelle architecture utilise moins d’actionneurs mais utilise en revanche des moteurs plus puissants directement intégrés dans les articulations. Elle évite également les tendons et câbles délicats susceptibles de s’étirer ou de casser. Chaque bloc d’actionnement peut ainsi être remplacé indépendamment, un choix cohérent avec l’objectif d’une production en série.

La société travaille désormais sur les ajustements nécessaires pour être capable de fabriquer jusqu’à 100 000 mains par an. Le robot bénéficie parallèlement de travaux sur l’apprentissage par renforcement, qui pourraient exploiter des mouvements impossibles pour une main humaine.

Atlas quitte progressivement le laboratoire

Cette évolution s’inscrit dans la transformation d’Atlas en un véritable appareil industriel. Depuis l’arrivée de la première génération d’Atlas entièrement électrique, Boston Dynamics privilégie la durabilité, la maintenance et l’efficacité en conditions réelles.

La nouvelle main illustre parfaitement ce changement de cap : plutôt que de copier l’être humain jusque dans son anatomie, Atlas adopte une mécanique optimisée pour le travail. Un compromis moins spectaculaire visuellement, mais potentiellement bien plus important pour faire entrer les humanoïdes dans les usines.

SOURCESpectrum.ieee

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