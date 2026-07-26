Le récap tech de la semaine : Google, Samsung, Tesla et l’IA ont animé l’actu

Nouvelle semaine, nouveau récap tech sur KultureGeek. Et cette fois, pas besoin de remonter trop loin dans les archives pour trouver de quoi remplir le menu : entre Google qui déploie enfin ses Aperçus IA en France, Samsung qui officialise ses nouveaux smartphones pliables, Tesla dont le FSD reste bloqué dans l’Hexagone, Anthropic qui sort Claude Opus 5 et l’Europe qui garde un œil appuyé sur les plateformes, l’actualité a largement fait le travail toute seule.

Cette semaine, la tech a encore montré son visage habituel : beaucoup d’intelligence artificielle, des annonces matérielles très haut de gamme, des plateformes sous pression, quelques pannes bien gênantes et un soupçon de science-fiction côté streaming. Bref, une semaine où l’on a autant parlé d’avenir que de problèmes très présents.

Google lance ses Aperçus IA en France, et le Web retient son souffle

Le gros sujet de la semaine, c’est l’arrivée des Aperçus IA et du Mode IA de Google en France. Le moteur de recherche commence désormais à afficher des réponses générées par intelligence artificielle directement dans les résultats, avec la possibilité d’approfondir la recherche dans une interface plus conversationnelle.

Pour l’utilisateur, la promesse est séduisante : moins de clics, des réponses plus synthétiques et une recherche capable de comprendre des demandes plus complexes. Pour les éditeurs de sites, l’arrivée est beaucoup plus délicate. Si Google donne déjà l’essentiel de la réponse en haut de page, combien d’internautes prendront encore le temps d’ouvrir les articles d’origine ? Le moteur veut simplifier la recherche, mais il risque aussi de changer profondément la manière dont le trafic circule sur le Web.

Le sujet Google ne s’est pas arrêté là. La tension est même montée d’un cran avec l’article consacré à Donald Trump, qui menace l’Europe après une amende record visant Google. La tech américaine se retrouve une nouvelle fois au centre d’un bras de fer entre innovation, régulation et souveraineté numérique. Quand une sanction contre Google devient un sujet diplomatique, c’est que le numérique dépasse depuis longtemps le simple cadre des applications et des moteurs de recherche.

Samsung pousse encore plus loin ses smartphones pliables

Samsung a occupé une autre grande partie de l’actualité avec l’annonce des Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8. Le constructeur coréen continue d’installer sa gamme pliable avec trois modèles clairement séparés : un Fold 8 plus compact, un Fold 8 Ultra pensé comme vitrine technologique et un Flip 8 qui reste le format le plus accessible.

Le Galaxy Z Fold 8 adopte un format plus proche d’un passeport, avec un écran interne de 7,6 pouces, tandis que le Fold 8 Ultra mise sur un écran interne de 8 pouces, une fiche technique plus ambitieuse et un capteur principal de 200 mégapixels. Les trois modèles profitent d’Android 17 avec One UI 9, de batteries silicium-carbone et d’un engagement de sept ans de mises à jour.

Samsung montre surtout que le pliable n’est plus un simple laboratoire. Les appareils restent chers, parfois très chers, mais la gamme devient plus lisible. Le constructeur veut faire du smartphone pliable une catégorie durable, pas seulement un objet de démonstration. Reste à savoir si le grand public suivra au-delà des passionnés et des utilisateurs prêts à mettre plus de 1 000 euros dans un téléphone qui se plie sans se casser.

Samsung a également présenté les Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2. L’annonce est moins spectaculaire que celle des pliables, mais elle complète l’écosystème Galaxy et rappelle que les constructeurs ne vendent plus seulement des smartphones : ils vendent des familles de produits connectés, avec montre, écouteurs, services et intelligence artificielle en arrière-plan.

L’IA continue sa course folle, entre Claude, Mistral et concours de maths

L’intelligence artificielle a encore été omniprésente. Anthropic a lancé Claude Opus 5, présenté comme un modèle haut de gamme proche de Fable 5, mais avec une tarification plus agressive. Le message est clair : la bataille entre les grands modèles ne se joue plus seulement sur les performances brutes, mais aussi sur le prix, la disponibilité et la capacité à convaincre les entreprises.

Microsoft, de son côté, a signé un accord de plusieurs milliards de dollars avec Mistral, comme nous l’avons vu dans l’article sur l’accord entre Microsoft et Mistral pour l’IA en Europe. Le partenariat est intéressant parce qu’il renforce les liens entre un géant américain du cloud et l’un des acteurs européens les plus visibles de l’intelligence artificielle. L’Europe veut exister dans l’IA, mais elle doit encore composer avec les infrastructures, les GPU et les moyens financiers des mastodontes américains.

La semaine a aussi offert un symbole fort : des IA ont décroché un score parfait à un célèbre concours de mathématiques. Il y a deux ans, les modèles peinaient encore sur certains raisonnements avancés. Les voir atteindre un sans-faute dans ce type d’épreuve montre à quel point la progression est rapide. C’est impressionnant, mais aussi légèrement vertigineux. À ce rythme, même les élèves les plus brillants vont finir par demander à l’IA de leur expliquer pourquoi l’IA est meilleure qu’eux en maths.

Tesla veut avancer avec le FSD, mais la France garde le frein à main

Tesla a aussi fait parler de lui avec son système de conduite autonome. Le FSD de Tesla reste bloqué en France, les autorités estimant que les garanties de sécurité ne sont pas encore suffisantes. Le point sensible concerne notamment la gestion de la vitesse et le comportement du système dans certains environnements complexes.

Le dossier illustre parfaitement le décalage entre la communication de Tesla et les exigences réglementaires européennes. Le constructeur présente le FSD comme une avancée majeure, mais la France rappelle qu’un logiciel de conduite ne peut pas être jugé uniquement sur ses promesses. La responsabilité du conducteur, la sécurité réelle, les limites d’usage et la conformité au Code de la route restent des sujets très concrets.

Pour Tesla, l’enjeu est stratégique. La marque ne veut plus seulement vendre des voitures électriques, mais aussi des fonctionnalités logicielles à forte valeur ajoutée. En Europe, ce futur devra toutefois passer par des validations plus strictes. Autrement dit, même si la conduite autonome progresse vite, elle doit encore apprendre à remplir les formulaires.

Jeux vidéo : le PSN tombe, EA se vend et le football revient en précommande

Le jeu vidéo a connu une semaine bien remplie. Les joueurs PlayStation ont d’abord été confrontés à une longue panne du PlayStation Network, avant un retour à la normale détaillé dans notre article sur le PSN qui refonctionne après une grosse panne. L’épisode rappelle une vérité simple : à l’ère du jeu connecté, même une console dernier cri devient vite beaucoup moins amusante quand les serveurs décident de partir en week-end avant tout le monde.

Electronic Arts a également occupé l’actualité avec un dossier majeur : l’Europe a approuvé le rachat d’EA pour 55 milliards de dollars. Le montant donne le vertige et montre à quel point le jeu vidéo reste un secteur stratégique. Les grandes licences, les abonnements, les services en ligne et les catalogues de jeux sont devenus des actifs industriels aussi importants que des studios ou des moteurs graphiques.

Dans un registre plus grand public, les précommandes d’EA Sports FC 27 sont désormais ouvertes. Le jeu de football d’Electronic Arts reste un rendez-vous annuel incontournable. Chaque année, les joueurs promettent de ne pas se laisser avoir trop vite, puis les précommandes démarrent. Certaines traditions du jeu vidéo sont aussi solides qu’un tacle glissé mal contrôlé.

Microsoft a aussi ajouté un clin d’œil aux nostalgiques avec l’arrivée des jeux de la première Xbox sur PC grâce à la rétrocompatibilité. À l’heure où le marché regarde beaucoup vers le cloud et les nouvelles plateformes, le rétro reste un levier puissant. Parfois, le futur du jeu vidéo consiste aussi à mieux faire tourner le passé.

Streaming et culture geek : Amazon mise sur les grandes licences

Amazon Prime Video a sorti l’artillerie lourde côté culture geek. La plateforme a dévoilé la bande-annonce de la saison 3 des Anneaux de Pouvoir, sa série issue de l’univers du Seigneur des anneaux. Prime Video continue de miser sur une licence très forte, avec l’ambition de créer un rendez-vous durable pour les abonnés.

Amazon a également donné des nouvelles de Blade Runner 2099, avec une date de sortie et une bande-annonce. Le choix est intéressant, car Blade Runner est une licence culte, mais difficile à manier. Il ne suffit pas de mettre des néons, de la pluie et une ville futuriste pour convaincre les fans. L’ambiance, le rythme et l’identité visuelle devront être au rendez-vous.

Dans le même esprit, Amazon prépare aussi le retour de RoboCop en série. La plateforme s’appuie donc sur des univers très identifiés, entre fantasy, cyberpunk et science-fiction policière. Le streaming est entré dans une phase où les grandes licences rassurent les plateformes, même si elles font parfois transpirer les fans avant même la première bande-annonce.

Réseaux sociaux, vérification d’âge et vraie humanité

La régulation des plateformes a aussi occupé la semaine. La France a adopté définitivement l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le sujet est sensible : il touche à la protection des mineurs, à la responsabilité des plateformes, au contrôle de l’âge et aux usages numériques des plus jeunes. La mesure devrait aussi relancer le débat sur les moyens techniques à mettre en place, car vérifier l’âge sans créer une nouvelle usine à données personnelles ne sera pas simple.

L’Europe a également accusé TikTok de mal protéger les mineurs. Le réseau social reste sous forte pression, notamment parce qu’il concentre une large audience jeune et que son modèle repose sur une recommandation très addictive. Les régulateurs ne regardent plus seulement les contenus publiés : ils s’intéressent aussi au fonctionnement même des plateformes.

Meta, de son côté, a lancé Facebook Verified, un badge pour prouver que vous êtes humain. L’idée dit beaucoup de l’époque : après des années à chercher à prouver que l’on est célèbre, influent ou légitime, il faut désormais parfois prouver que l’on est simplement une vraie personne. Avec la multiplication des bots et des contenus générés par IA, l’humanité devient presque une option premium.

Énergie, emploi et data centers : la tech touche aussi le quotidien

L’actualité tech ne se limite pas aux smartphones, aux IA et aux plateformes. Elle touche aussi des sujets très concrets, comme l’énergie. L’article sur la hausse de 2,5 % du tarif réglementé de l’électricité au 1er août 2026 rappelle que les usages numériques ont un coût, mais aussi que les foyers équipés de nombreux appareils, de voitures électriques ou de solutions connectées restent directement concernés par l’évolution des prix de l’énergie.

La question énergétique revient également avec les data centers, dont la consommation électrique pourrait quadrupler aux États-Unis d’ici 2035. L’essor de l’intelligence artificielle demande des infrastructures massives, des GPU, du refroidissement et beaucoup d’électricité. Derrière chaque réponse générée par IA, il y a donc aussi une facture énergétique. Elle est juste un peu moins visible que le bouton « Envoyer ».

Enfin, France Travail teste une IA pour contrôler les demandeurs d’emploi et vérifier s’ils recherchent activement un travail. Le sujet concentre plusieurs débats à lui seul : efficacité administrative, automatisation des contrôles, risque d’erreurs, traitement des données et place de l’humain dans les décisions sociales. Là encore, l’IA promet de gagner du temps, mais elle impose aussi de vérifier qui contrôle réellement la machine.

Ce qu’on retient de cette semaine tech

Cette semaine confirme plusieurs tendances fortes. Google veut transformer la recherche avec l’IA, mais cette évolution inquiète directement les éditeurs et relance les tensions autour du rôle des moteurs de recherche. Samsung continue de structurer le marché des smartphones pliables, pendant que Tesla doit composer avec une réglementation française prudente sur la conduite autonome.

L’intelligence artificielle reste partout : dans les modèles haut de gamme, les accords industriels, les concours de mathématiques, les data centers et même les outils de contrôle administratif. Les plateformes sociales, elles, sont de plus en plus surveillées sur la protection des mineurs et l’authenticité des comptes. Quant au jeu vidéo et au streaming, ils continuent de miser sur les grandes licences, les rachats géants et les services en ligne, avec parfois une panne pour rappeler que tout ce petit monde tient aussi sur des serveurs.

Bref, une semaine très KultureGeek : de l’IA dans Google, des smartphones qui se plient, des voitures qui aimeraient conduire seules mais pas encore en France, des plateformes sommées de protéger les mineurs, des data centers qui avalent de l’électricité et un PSN qui a rappelé aux joueurs que le mode hors ligne n’était pas une si mauvaise idée. Rendez-vous dimanche prochain, sauf si un badge Facebook nous demande d’abord de prouver que nous sommes bien humains.