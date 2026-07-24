EA Sports FC 27 en précommande : voici où l’acheter au meilleur prix

Les précommandes d’EA Sports FC 27 sont désormais ouvertes. Le nouveau jeu de football d’Electronic Arts sera disponible le 25 septembre 2026 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC. Il est déjà possible de l’obtenir à un tarif nettement inférieur aux prix pratiqués sur les boutiques numériques.

Cette nouvelle édition sera notamment marquée par l’arrivée de The Grounds, un espace social en monde ouvert mêlant football de rue, matchs en un contre un et parties entre amis. Mais toutes les consoles ne profiteront pas de cette nouveauté.

Quel est le prix d’EA Sports FC 27 ?

Le prix officiel de l’édition Standard varie selon la plateforme. Il est fixé à 79,99 euros sur PlayStation et Xbox, tandis que la version PC est proposée à partir de 69,99 euros. Les versions Nintendo sont également moins chères, avec un tarif conseillé de 69,99 euros sur Nintendo Switch 2 et 59,99 euros sur la première Switch.

Ces prix concernent principalement les versions numériques et les tarifs recommandés. Comme pour les précommandes de GTA 6, les exemplaires physiques permettent déjà de profiter de réductions intéressantes chez plusieurs revendeurs français.

Où précommander EA Sports FC 27 au meilleur prix ?

E.Leclerc affiche actuellement les prix les plus intéressants sur presque toutes les plateformes. L’enseigne propose également 10 euros crédités sur la carte E.Leclerc pour les clients qui remplissent les conditions de l’offre.

Voici les prix constatés :

En tenant compte du montant crédité sur la carte de fidélité, EA Sports FC 27 revient donc à seulement 50,36 euros sur PS5, PS4 et Xbox Series X. Les versions Switch 2 et Switch reviennent respectivement à 42,80 euros et 35,28 euros.

Carrefour propose une opération très similaire. Le jeu est affiché à 60,37 euros sur PS5, PS4 et Xbox Series X, avec là encore 10 euros offerts sous la forme d’un bon d’achat. La version Switch 2 est disponible à 52,81 euros et celle pour Nintendo Switch à 45,30 euros.

Les joueurs peuvent également précommander le jeu auprès d’autres enseignes, mais les prix sont pour le moment moins attractifs :

Les prix et les avantages fidélité étant susceptibles d’évoluer avant la sortie, il est recommandé de vérifier les conditions affichées par chaque revendeur au moment de la commande.

Attention aux bonus avec les versions physiques

EA propose plusieurs récompenses pour les joueurs qui précommandent l’édition Standard. Ils pourront notamment recevoir trois Icônes ou Héros pour le mode Carrière, un coach cinq étoiles, un recruteur de jeunes cinq étoiles, des défis supplémentaires ainsi que du contenu destiné à The Grounds.

Une distinction importante existe toutefois entre les versions numériques et physiques. EA précise que les exemplaires physiques ne comprennent pas l’élément Icône noté 92 ou plus destiné à Ultimate Team dans EA Sports FC 26. Ce bonus immédiat est réservé aux précommandes numériques éligibles.

Les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 n’incluent pas non plus cette récompense destinée à FC 26. Par ailleurs, plusieurs contenus liés à The Grounds ne seront logiquement pas disponibles sur les consoles qui ne prennent pas en charge ce nouveau mode.

Trois éditions pour EA Sports FC 27

Electronic Arts commercialise EA Sports FC 27 dans trois éditions numériques. Les tarifs indiqués sur le PlayStation Store sont de 79,99 euros pour l’édition Standard, 109,99 euros pour l’édition Ultimate et 159,99 euros pour l’édition Ultimate Plus.

L’édition Standard

L’édition Standard contient le jeu complet et les différents bonus de précommande. Elle donne également droit à la nouvelle version du jeu : un joueur qui achète EA Sports FC 27 sur PS4 pourra télécharger la version PS5 sans frais supplémentaires. Le même principe s’applique entre la Xbox One et les Xbox Series X/S.

Cette édition ne donne en revanche pas accès au jeu avant sa sortie officielle du 25 septembre.

L’édition Ultimate

L’édition Ultimate permettra de commencer à jouer jusqu’à sept jours plus tôt, dès le 18 septembre 2026. Elle comprend notamment :

6 000 Points FC distribués en trois versements mensuels

le passe Premium de la saison 1

une Icône internationale notée 85 ou plus dans FC 27

un emplacement Évolution supplémentaire dans Ultimate Team

du contenu supplémentaire pour les modes Carrière et The Grounds

un choix parmi quatre Icônes notées 93 ou plus dans FC 26 pour les précommandes éligibles effectuées avant le 31 août

L’édition Ultimate Plus

L’édition Ultimate Plus est une version limitée disponible uniquement jusqu’au 31 août 2026. Elle reprend les avantages de l’édition Ultimate et ajoute notamment :

10 000 Points FC distribués en cinq versements mensuels

les passes Premium des saisons 1 à 5

un choix Hall of FUT parmi cinq joueurs

du contenu supplémentaire utilisable immédiatement dans FC 26

Cette édition s’adresse surtout aux joueurs très actifs dans Football Ultimate Team. Son prix de 159,99 euros représente exactement le double de celui de l’édition Standard sur PlayStation.

The Grounds, la principale nouveauté d’EA Sports FC 27

La nouveauté la plus visible de cette édition sera The Grounds. Electronic Arts présente ce mode comme un terrain de football social dans lequel la rue rencontre le stade. Les joueurs pourront se déplacer dans différents environnements, participer à des matchs improvisés, affronter d’autres utilisateurs en un contre un ou rejoindre leurs amis dans le mode Clubs.

The Grounds permettra également de rencontrer des mentors, d’améliorer les capacités de son avatar et de personnaliser son apparence. Cette expérience ne sera toutefois disponible que sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC et Nintendo Switch 2.

Les versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch seront privées de The Grounds. Les joueurs qui possèdent encore une console de précédente génération auront donc bien accès au jeu et aux principaux modes historiques, mais pas à sa nouveauté majeure.

Un gameplay et un mode Carrière revus

EA annonce également plusieurs modifications du gameplay, avec une meilleure occupation des espaces par les attaquants, des appels plus intelligents, de nouveaux dribbles en déséquilibre et une défense davantage contrôlée par le joueur. L’influence des défenseurs gérés automatiquement par l’intelligence artificielle doit notamment être réduite.

Le mode Carrière bénéficiera pour sa part d’un marché des transferts repensé. Les clubs pourront formuler des offres concurrentes et les négociations intégreront de nouvelles options, telles que les clauses de performance et de rachat. Les notes générales dynamiques évolueront également en fonction de la forme, du moral et de la condition physique des joueurs.

Football Ultimate Team accueillera enfin le nouvel album FUT. Celui-ci permettra d’exposer ses éléments préférés, d’augmenter le niveau de sa galerie et de débloquer différentes récompenses.

Electronic Arts annonce plus de 21 000 joueurs et joueuses sous licence, issus de plus de 800 clubs et équipes nationales. Le jeu comprendra également plus de 140 stades, 35 championnats et plus de 300 partenaires issus du monde du football.

EA Sports FC 27 sortira officiellement le 25 septembre 2026. À l’heure actuelle, les offres E.Leclerc et Carrefour sont les plus intéressantes pour obtenir une version physique, notamment grâce aux 10 euros reversés sous forme d’avantage fidélité.