FSD : la France bloque le système de conduite autonome de Tesla

Tesla ne lancera pas immédiatement son système de conduite autonome (Full Self-Driving) en France. Dans une réponse publiée le 22 juillet sur la plateforme gouvernementale Agora, le ministre des Transports Philippe Tabarot estime en effet que les garanties de sécurité restent insuffisantes. Il ne s’agit cependant pas d’une interdiction définitive : les discussions techniques avec Tesla et plusieurs pays européens se poursuivent en ce moment même.

La gestion de la vitesse inquiète la France

Le FSD peut gérer la direction, les changements de voie, les intersections, l’accélération et le freinage, mais il ne transforme pas la voiture en véhicule autonome. Tesla rappelle elle-même que le conducteur doit rester attentif et prêt à reprendre la main. Le système est déjà disponible aux Pays-Bas, en Lituanie, en Estonie, au Danemark et en Belgique.

La France pointe notamment la gestion de la vitesse via le FSD. Philippe Tabarot déclare ainsi que le logiciel peut suivre le rythme du trafic et rouler à 70 km/h sur une route limitée à 50 km/h, et ce sans demande explicite du conducteur. Dans certains cas, l’écart atteindrait 50 % au-dessus de la limitation. Cette critique rejoint les controverses provoquées par les profils de conduite plus agressifs du FSD.

Le conducteur reste responsable avec le FSD

Le ministère s’inquiète également de la vigilance dans les environnements complexes, notamment les ronds-points, les intersections et les changements de voie. Ce paradoxe apparent n’est pas nouveau : plus l’assistance paraît efficace, plus l’utilisateur risque de relâcher son attention. Or, avec le FSD supervisé, l’automobiliste demeure pénalement responsable en cas d’accident.

« Ma responsabilité est de permettre l’innovation sans jamais transiger sur la sécurité », affirme le ministre. La France poursuit donc son évaluation plutôt que de fermer la porte à Tesla. Philippe Tabarot souhaite d’ailleurs permettre l’arrivée de véhicules autonomes homologués dès 2027. Pour le constructeur, le défi sera désormais d’adapter son logiciel aux règles européennes… et en l’occurrence surtout françaises).