TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel FSD : la France bloque le système de conduite autonome de Tesla
Matériel

FSD : la France bloque le système de conduite autonome de Tesla

3 min.
22 Juil. 2026 • 19:05
0

Tesla ne lancera pas immédiatement son système de conduite autonome (Full Self-Driving) en France. Dans une réponse publiée le 22 juillet sur la plateforme gouvernementale Agora, le ministre des Transports Philippe Tabarot estime en effet que les garanties de sécurité restent insuffisantes. Il ne s’agit cependant pas d’une interdiction définitive : les discussions techniques avec Tesla et plusieurs pays européens se poursuivent en ce moment même.

La gestion de la vitesse inquiète la France

Le FSD peut gérer la direction, les changements de voie, les intersections, l’accélération et le freinage, mais il ne transforme pas la voiture en véhicule autonome. Tesla rappelle elle-même que le conducteur doit rester attentif et prêt à reprendre la main. Le système est déjà disponible aux Pays-Bas, en Lituanie, en Estonie, au Danemark et en Belgique.

Tesla FSD

La France pointe notamment la gestion de la vitesse via le FSD. Philippe Tabarot déclare ainsi que le logiciel peut suivre le rythme du trafic et rouler à 70 km/h sur une route limitée à 50 km/h, et ce sans demande explicite du conducteur. Dans certains cas, l’écart atteindrait 50 % au-dessus de la limitation. Cette critique rejoint les controverses provoquées par les profils de conduite plus agressifs du FSD.

Le conducteur reste responsable avec le FSD

Le ministère s’inquiète également de la vigilance dans les environnements complexes, notamment les ronds-points, les intersections et les changements de voie. Ce paradoxe apparent n’est pas nouveau : plus l’assistance paraît efficace, plus l’utilisateur risque de relâcher son attention. Or, avec le FSD supervisé, l’automobiliste demeure pénalement responsable en cas d’accident.

« Ma responsabilité est de permettre l’innovation sans jamais transiger sur la sécurité », affirme le ministre. La France poursuit donc son évaluation plutôt que de fermer la porte à Tesla. Philippe Tabarot souhaite d’ailleurs permettre l’arrivée de véhicules autonomes homologués dès 2027. Pour le constructeur, le défi sera désormais d’adapter son logiciel aux règles européennes… et en l’occurrence surtout françaises).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

tesla fsd 10 milliards Matériel

Tesla FSD dépasse les 10 milliards de miles : pourquoi la conduite autonome reste encore hors de portée

Facepalm Hors-Sujet

Tesla lance un mode « Mad Max » pour une conduite autonome … sans respect des limitations de vitesse ?

Robotaxi Tesla Matériel

Tesla commence à tester ses robotaxis sans conducteur à bord

Elon Musk pas content Hors-Sujet

Le mode « Mad Max » de Tesla déclenche une nouvelle enquête fédérale

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

RoboCop

RoboCop : le flic du futur de retour dans une série pour Amazon Prime Video

22 Juil. 2026 • 18:15
0 Geekeries

RoboCop va officiellement reprendre du service sur le petit écran. Amazon MGM Studios a commandé une première saison de huit...

Amazon Data Center Serveurs

Data centers : leur consommation électrique pourrait quadrupler aux États-Unis d’ici 2035 !

22 Juil. 2026 • 17:57
0 Energie

La course à l’intelligence artificielle menace de bouleverser le système électrique américain. Selon les nouvelles...

Samsung Galaxy Watch Galaxy Watch Ultra 2 Officiel

Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2 : Samsung présente ses nouvelles montres connectées

22 Juil. 2026 • 16:57
0 Matériel

Lors de la conférence Unpacked, Samsung a présenté les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2, ses nouvelle montres...

Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Fold 8 vs Flip 8 Officiel Mobiles / Tablettes

Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 : Samsung dévoile ses nouveaux smartphones pliables

22 Juil. 2026 • 16:28
0
Asteroide explosion

La Chine veut percuter un astéroïde à Mach 26 pour tester sa défense planétaire

22 Juil. 2026 • 16:10
0 Science

La Chine prépare un test spatial spectaculaire destiné à vérifier sa capacité à détourner un...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Transférer ses données de l’iPhone à Android devient plus simple avec Android 17

Transférer ses données de l’iPhone à Android devient plus simple avec Android 17

22 Jul. 2026 • 18:57

image de l'article Les futurs Mac se dévoilent : OLED pour MacBook Pro/Air et iMac, et puces plus puissantes

Les futurs Mac se dévoilent : OLED pour MacBook Pro/Air et iMac, et puces plus puissantes

22 Jul. 2026 • 17:28

image de l'article Apple Park Visitor Center : Apple ferme temporairement l’espace d’exposition pour rénovation

Apple Park Visitor Center : Apple ferme temporairement l’espace d’exposition pour rénovation

22 Jul. 2026 • 16:50

image de l'article Nido de Villanas : Apple diffuse une telenovela verticale tournée avec l’iPhone 17 Pro

Nido de Villanas : Apple diffuse une telenovela verticale tournée avec l’iPhone 17 Pro

22 Jul. 2026 • 15:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site