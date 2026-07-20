Prix de l’électricité : le tarif réglementé augmentera de 2,5 % au 1er août 2026

Le répit aura été de courte durée pour les consommateurs français. À compter du 1er août 2026, les tarifs réglementés de vente de l’électricité augmenteront en moyenne de 2,5 % TTC. Le gouvernement a choisi de suivre la proposition de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), après une période marquée par plusieurs ajustements à la baisse du prix de l’électricité.

Cette évolution concerne directement les particuliers titulaires du Tarif Bleu d’EDF, ainsi que les clients des entreprises locales de distribution proposant le tarif réglementé. Elle touchera aussi, de manière indirecte, les offres de marché dont le prix est indexé sur ce barème. Au 31 mars 2026, 19,37 millions de clients résidentiels disposaient encore d’un contrat au tarif réglementé en France métropolitaine continentale.

Une facture moyenne alourdie d’environ 26 euros par an

La hausse annoncée correspond à une augmentation moyenne de 5,98 euros TTC par mégawattheure. Pour un foyer consommant 4,5 MWh par an, soit 4 500 kWh, la CRE estime que la facture annuelle passera d’environ 1 046 à 1 072 euros. L’impact moyen atteindrait donc 26 euros supplémentaires par an, un peu plus de 2 euros par mois.

Ce montant reste toutefois indicatif. La variation réellement constatée dépendra de la consommation du logement, de la puissance souscrite, de l’option tarifaire choisie et de la répartition des usages au cours de la journée. Les foyers chauffés à l’électricité, équipés d’une pompe à chaleur, d’une piscine ou rechargeant régulièrement un véhicule électrique seront généralement plus exposés qu’un petit logement utilisant peu d’électricité.

Cette hausse intervient après la révision tarifaire du 1er février 2026, qui avait légèrement réduit la facture moyenne de la plupart des abonnés, tout en rendant l’option Tempo moins favorable. Le mouvement du mois d’août inverse donc la tendance récente, sans pour autant ramener les tarifs aux fortes progressions observées pendant la crise énergétique.

Pourquoi le tarif réglementé repart-il à la hausse ?

Le tarif réglementé ne dépend pas uniquement du coût de production de l’électricité. Il résulte de l’addition de plusieurs composantes : l’approvisionnement en énergie, les frais commerciaux du fournisseur, les taxes et le coût d’utilisation des réseaux publics. Ce sont surtout les éléments liés au réseau et à la sécurité d’approvisionnement qui expliquent la hausse du 1er août.

Le coût du réseau électrique progresse

Le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, plus connu sous l’acronyme TURPE, finance notamment l’exploitation, l’entretien et la modernisation des infrastructures gérées par Enedis et RTE. Au 1er août 2026, le TURPE augmentera en moyenne de 3,04 % pour le réseau de distribution et de 3,34 % pour le réseau de transport.

Cette revalorisation intègre l’inflation, mais aussi des mécanismes de régularisation liés aux dépenses et aux recettes réellement constatées par les gestionnaires. Dans le calcul du tarif réglementé résidentiel, la hausse des coûts d’acheminement représente à elle seule environ 1,14 point d’augmentation TTC.

Un nouveau mécanisme pour sécuriser l’approvisionnement

Le second facteur majeur est l’intégration d’un nouveau mécanisme de capacité. Son objectif est de rémunérer la disponibilité de moyens de production ou d’effacement capables d’intervenir lorsque la demande devient très élevée. Il fonctionne comme une garantie destinée à réduire le risque de tension sur le système électrique pendant les périodes critiques.

Cette nouvelle composante pèse environ 1,73 point dans l’évolution TTC du tarif réglementé. D’autres mouvements limitent partiellement la hausse : les coûts commerciaux et ceux liés aux certificats d’économies d’énergie reculent, tandis que l’accise sur l’électricité passera de 30,85 à 30,62 euros par MWh pour les contrats dont la puissance ne dépasse pas 36 kVA.

Base, heures creuses et Tempo : tous les abonnés ne subiront pas la même évolution

Le chiffre de 2,5 % correspond à une moyenne. Les nouvelles grilles modifieront à la fois le prix du kilowattheure et, selon les formules, le montant de l’abonnement. L’impact ne sera donc pas strictement identique pour les clients en option Base, Heures Pleines/Heures Creuses ou Tempo.

Avant la hausse, la grille applicable depuis février 2026 fixait le kilowattheure à 0,1940 euro en option Base pour les abonnements de 3 et 6 kVA. En Heures Pleines/Heures Creuses, il s’établissait à 0,2065 euro en heures pleines et à 0,1579 euro en heures creuses. Les nouveaux barèmes devraient porter ces montants respectivement autour de 20, 21 et 16 centimes par kWh, avec des différences selon la puissance et la structure de l’offre.

Tempo sera également concerné. Cette option conserve des prix avantageux pendant les jours bleus et blancs, mais impose un tarif très élevé durant les heures pleines des 22 jours rouges de l’hiver. D’après les calculs établis à partir des barèmes hors taxes de la CRE, cette tranche la plus coûteuse devrait approcher 0,73 euro par kWh, contre 0,7060 euro depuis février. Pour les abonnés concernés, suivre les jours Tempo depuis un smartphone et réduire fortement les usages entre 6 heures et 22 heures lors des journées rouges restera indispensable.

Comment limiter l’impact de la hausse sur sa consommation ?

La première mesure consiste à vérifier que la puissance souscrite correspond réellement aux besoins du logement. Un abonnement surdimensionné augmente inutilement la part fixe de la facture. Les clients en heures creuses ont également intérêt à contrôler la part de leur consommation effectivement déplacée vers les plages les moins chères : chauffe-eau, électroménager, recharge automobile ou certains systèmes de chauffage peuvent souvent être programmés.

Les offres de marché doivent aussi être examinées avec prudence. Une remise affichée sur le prix du kilowattheure ne garantit pas nécessairement une facture inférieure sur toute la durée du contrat. Il faut comparer le prix de l’énergie, l’abonnement, les modalités de révision et la durée d’un éventuel tarif fixe. Les contrats indexés sur le tarif réglementé répercuteront généralement la hausse, tandis que certaines offres fixes pourront l’absorber temporairement selon leurs conditions.

Pour les logements équipés de panneaux photovoltaïques, l’autoconsommation et le déplacement des usages vers les heures de production solaire peuvent réduire la quantité d’électricité achetée au réseau. Les solutions de pilotage et de stockage de l’énergie domestique cherchent précisément à automatiser ces arbitrages, même si leur rentabilité dépend du coût du matériel, du profil de consommation et de la production disponible.

La hausse du 1er août 2026 reste mesurée à l’échelle d’une facture moyenne, mais elle rappelle que le prix de l’électricité ne dépend pas seulement des cours de gros. L’entretien du réseau, les investissements nécessaires à son adaptation et les dispositifs destinés à garantir l’équilibre entre production et consommation occupent désormais une place croissante dans la facture. Pour les ménages, le choix de l’option tarifaire et le pilotage des principaux équipements deviennent donc presque aussi importants que la recherche du fournisseur le moins cher.