Tempo : une app pour suivre les variations de tarifs de l’abonnement Tempo d’EDF (Android et iOS)

Depuis hier, l’application Tempo: Bleu, Blanc, Rouge (disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone/iPad/Apple Watch) est aussi accessible aux utilisateurs de smartphones et tablettes Android (compatible à partir d’Android 9). Cette application innovante permet de suivre les tarifs de l’offre Tempo d’EDF de manière intuitive et pratique.

Version Android

L’application affiche sur les appareils mobiles les périodes tarifaires dites creuses ou pleines, accompagnées des variations de prix correspondantes. Rappelons que l’abonnement Tempo d’EDF propose des tarifs d’électricité variables selon l’heure et le jour de l’année. L’interface utilisateur est claire et facile à comprendre : une pastille bleue indique les jours où l’électricité est bien moins chère que le tarif standard, une pastille blanche pour des tarifs légèrement inférieurs, et une pastille rouge pour les jours où le prix est considérablement plus élevé.

Version iPhone

Les utilisateurs peuvent également recevoir des notifications (ou les visualiser via un widget) indiquant les changements de couleur, donc de tarif. Un calendrier afficher toutes les couleurs des périodes jusqu’à 2015. Cet outil se distingue par son côté bien pensé et sa praticité, offrant une lisibilité supérieure à l’application officielle d’EDF. De plus, Tempo: Bleu, Blanc, Rouge se révèle être un allié précieux pour économiser de l’énergie, surtout en cette période de hausse des prix. Le meilleur dans tout ça ? L’application est totalement gratuite, sans frais cachés ou abonnements imprévus. Vous pouvez toujours offrir un petit café au développeur depuis l’application ;-) .